Installeer Neo4j met één klik.
De toonaangevende open-source graafdatabase ter wereld, gebouwd voor het opslaan en opvragen van diep verbonden gegevens op schaal.
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Wat je met Neo4j kunt bouwen
Neo4j is 's werelds meest gebruikte graafdatabase, die gegevens opslaat als knooppunten en relaties in plaats van rijen en tabellen. Dit native graafmodel maakt het uitzonderlijk snel in het doorlopen van verbindingen — of u nu het kortste pad tussen twee personen vindt, fraudenetwerken detecteert of productaanbevelingen genereert — zonder de kostbare joins die relationele databases vertragen bij problemen met verbonden gegevens.
Het zelf hosten van Neo4j op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uw datamodel, geheugenconfiguratie en toegangsrechten. U vermijdt cloudkosten per query, terwijl gevoelige relatiegegevens — zoals gebruikersnetwerken, transactiegrafieken en organisatorische hiërarchieën — volledig op infrastructuur blijven die u beheert.
Key features van Neo4j
Native Graaf Opslag
Gegevens worden fysiek opgeslagen als knooppunten en relaties, waardoor grafiekdoorlopen in constante tijd worden uitgevoerd, ongeacht de totale grootte van de dataset — iets wat relationele databases niet kunnen evenaren.
Cypher Querytaal
Cypher is een expressieve, patroonherkennende querytaal die speciaal is gebouwd voor grafen, waarmee u complexe relatiequery's kunt beschrijven in een leesbare, SQL-achtige syntaxis.
Ingebouwde Browser UI
Neo4j Browser biedt een interactieve visuele interface voor het schrijven van query's, het verkennen van uw graaf en het weergeven van resultaten als interactieve knooppunt-relatiediagrammen.
ACID Transacties
Volledige ACID-conformiteit zorgt voor gegevensconsistentie en duurzaamheid, waardoor Neo4j geschikt is voor productieworkloads waar correctheid niet onderhandelbaar is.
REST & Bolt API's
Het binaire Bolt-protocol en de HTTP REST API laten elke applicatie verbinding maken met Neo4j met behulp van officiële stuurprogramma's die beschikbaar zijn voor Python, Java, JavaScript, Go, .NET en meer.
Graafalgoritmen
De Graph Data Science-bibliotheek biedt meer dan 65 algoritmen — PageRank, gemeenschapsdetectie, padvinding — die rechtstreeks op uw graaf draaien zonder gegevens te exporteren.
Waarom zou je Neo4j op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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