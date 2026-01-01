Implementeer Ente met één-klik installatie.
End-to-end versleutelde, open-source foto- en videoback-up met gedeelde albums en machine learning op het apparaat.
Kies een VPS-abonnement voor Ente
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ente kunt bouwen
Ente is een volledig open-source, end-to-end versleutelde foto- en videoservice die privacy vooropstelt. Elk bestand wordt op je apparaat versleuteld voordat het de server bereikt, zodat alleen jij en de mensen die je expliciet uitnodigt je herinneringen kunnen zien.
Door Ente zelf te hosten op je eigen VPS krijg je volledige eigendom over de onderliggende database en S3-compatibele objectopslag, terwijl je dezelfde gepolijste web-, mobiele en desktopclients behoudt die door de openbare dienst worden gebruikt. Familiealbums, openbare links, gezichtsherkenning op het apparaat en onbeperkte opslag blijven allemaal onder jouw controle in plaats van die van een derde partij.
Key features van Ente
End-to-end encryptie
Elke foto en video wordt op uw apparaat versleuteld met behulp van cryptografisch gecontroleerde primitieven voordat deze wordt geüpload, zodat noch de server, noch iemand anders uw bibliotheek kan lezen.
Cross-platform clients
Native iOS- en Android-apps, desktop-apps voor macOS, Windows en Linux, plus een web-app houden uw bibliotheek overal toegankelijk met automatische back-up op de achtergrond.
Gedeelde familiealbums
Maak albums die gedeeld worden met familieleden of stuur openbare links met optionele wachtwoorden en vervaldatum, allemaal zonder de onderliggende bestanden in platte tekst bloot te stellen.
Gezichtsherkenning op-apparaat
Machine learning draait volledig op de client om mensen te groeperen, objecten te detecteren en semantisch zoeken mogelijk te maken zonder ooit ongecodeerde gegevens naar de server te sturen.
S3-compatibele opslag
Ingebouwde MinIO-bucket slaat objecten lokaal op de VPS op en kan worden vervangen door Backblaze B2, Wasabi, of elke S3-compatibele provider wanneer bibliotheken groeien.
Open source clients
Elke component, inclusief mobiele en desktop-apps, heeft beschikbare broncode en is onafhankelijk controleerbaar, zodat u de cryptografie zelf kunt verifiëren.
Waarom zou je Ente op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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