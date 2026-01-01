Implementeer MeshCentral met één-klik installatie.
Zelf-gehost platform voor bewaking en beheer op afstand voor desktops, servers en IoT-apparaten via het lokale netwerk of internet.
Kies een VPS-abonnement voor MeshCentral
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MeshCentral kunt bouwen
MeshCentral is een compleet open-source platform voor bewaking en beheer op afstand waarmee u externe desktops kunt overnemen, shells kunt uitvoeren, bestanden kunt overdragen en apparaattelemetrie kunt inspecteren op Windows-, macOS-, Linux- en FreeBSD-machines vanaf één enkele webconsole.
Lichtgewicht agents draaien op elk beheerd apparaat en maken een uitgaande verbinding met uw MeshCentral-server, zodat u ze via firewalls en NAT kunt bereiken zonder VPN-tunnels.
Door MeshCentral zelf te hosten op uw VPS krijgt u een privé TeamViewer- of AnyDesk-vervanger zonder kosten per gebruiker, geen bandbreedtelimieten en geen toegang van derden tot uw externe sessies. Het platform is de kerntechnologie achter Tactical RMM en wordt ingezet door IT-bedrijven, MSP's en homelabs om alles te beheren, van een handvol persoonlijke apparaten tot duizenden klant-endpoints.
Key features van MeshCentral
Extern bureaublad en shell
Neem de controle over Windows-, macOS-, Linux- en FreeBSD-machines via een snelle webgebaseerde interface voor extern bureaublad, shell en bestandsoverdracht — geen clientinstallatie vereist.
Lichtgewicht agent
Kleine native agents maken uitgaande verbindingen vanaf elk apparaat, zodat MeshCentral werkt via firewalls en NAT zonder VPN-tunnels of open inkomende poorten op beheerde hosts.
Apparaatgroepen en beleid
Organiseer eindpunten in mesh-groepen met op rollen gebaseerde machtigingen, geplande taken en bulkacties, zodat grote vloten beheersbaar blijven.
Twee-factor-authenticatie
Ingebouwde TOTP, WebAuthn en e-mail 2FA houden de adminconsole veilig, zelfs wanneer deze wordt blootgesteld aan het openbare internet.
Sessieopname en -audit
Optionele opname van externe desktopsessies plus een gedetailleerd auditlogboek stelt u in staat elke actie van elke beheerder te bekijken.
REST en WebSocket API's
Uitgebreide API's stellen u in staat om apparaatbeheer te scripten, te integreren met ticketingtools, of voort te bouwen op MeshCentral als de basis van een aangepaste RMM.
Waarom zou je MeshCentral op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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