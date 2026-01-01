MeshCentral is een compleet open-source platform voor bewaking en beheer op afstand waarmee u externe desktops kunt overnemen, shells kunt uitvoeren, bestanden kunt overdragen en apparaattelemetrie kunt inspecteren op Windows-, macOS-, Linux- en FreeBSD-machines vanaf één enkele webconsole.

Lichtgewicht agents draaien op elk beheerd apparaat en maken een uitgaande verbinding met uw MeshCentral-server, zodat u ze via firewalls en NAT kunt bereiken zonder VPN-tunnels.

Door MeshCentral zelf te hosten op uw VPS krijgt u een privé TeamViewer- of AnyDesk-vervanger zonder kosten per gebruiker, geen bandbreedtelimieten en geen toegang van derden tot uw externe sessies. Het platform is de kerntechnologie achter Tactical RMM en wordt ingezet door IT-bedrijven, MSP's en homelabs om alles te beheren, van een handvol persoonlijke apparaten tot duizenden klant-endpoints.