Implementeer JobOps met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste sollicitatiepijplijn die vacaturebanken doorzoekt, cv's aanpast, de geschiktheid beoordeelt en elke sollicitatie vanuit één dashboard bijhoudt.
Kies een VPS-abonnement voor JobOps
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met JobOps kunt bouwen
JobOps past DevOps-principes toe op het zoeken naar werk. Het doorzoekt LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna en meer dan 10 andere vacaturesites vanaf één scherm, beoordeelt elk resultaat aan de hand van uw profiel, genereert een cv dat is afgestemd op de functie en volgt elke sollicitatie op één plek. Het past bewust niet automatisch toe — recruiters kunnen geautomatiseerde inzendingen detecteren, dus JobOps biedt u de snelheid zonder in te boeten aan kwaliteit.
Zelf-hosten op uw eigen VPS houdt uw cv, zoekgeschiedenis, Gmail-trackingtokens en AI-providersleutels volledig onder uw controle in plaats van binnen een SaaS van derden. De pijplijn slaat alle gegevens lokaal op in SQLite naast gegenereerde PDF's, zodat de volledige registratie van elke zoekopdracht en sollicitatie op infrastructuur blijft die u bezit.
Key features van JobOps
Zoeken op meerdere borden
Doorzoek meer dan 10 vacaturesites, waaronder LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe en Seek, via één enkele zoekinterface.
AI geschiktheidsscore
Beoordeel elke baan van 0-100 ten opzichte van je profiel, zodat je je alleen richt op functies die de moeite waard zijn om op te solliciteren, in plaats van honderden handmatig te sorteren.
Op maat gemaakte CV-generatie
Herschrijf je CV automatisch voor elke functie, exporteer naar een gepolijste PDF lokaal of via een Reactive Resume-integratie.
Gmail-tracking postvak IN
Verbind Gmail en detecteer automatisch uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken, aanbiedingen en afwijzingen om de sollicitatiestatus bij te werken zonder spreadsheets.
Neem je eigen AI mee
Sluit OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, of elk OpenAI-compatibel eindpunt zoals Ollama of LM Studio aan.
Visumsponsorcontrole
Controleer de status van de Britse visumsponsoring op vacatures en toon alleen functies die overeenkomen met uw werkvergunningsvereisten.
Waarom zou je JobOps op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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