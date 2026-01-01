JobOps past DevOps-principes toe op het zoeken naar werk. Het doorzoekt LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna en meer dan 10 andere vacaturesites vanaf één scherm, beoordeelt elk resultaat aan de hand van uw profiel, genereert een cv dat is afgestemd op de functie en volgt elke sollicitatie op één plek. Het past bewust niet automatisch toe — recruiters kunnen geautomatiseerde inzendingen detecteren, dus JobOps biedt u de snelheid zonder in te boeten aan kwaliteit.

Zelf-hosten op uw eigen VPS houdt uw cv, zoekgeschiedenis, Gmail-trackingtokens en AI-providersleutels volledig onder uw controle in plaats van binnen een SaaS van derden. De pijplijn slaat alle gegevens lokaal op in SQLite naast gegenereerde PDF's, zodat de volledige registratie van elke zoekopdracht en sollicitatie op infrastructuur blijft die u bezit.