Casdoor is een open-source Identity and Access Management (IAM) platform dat fungeert als een gecentraliseerde authenticatieserver voor uw applicaties. Gebouwd met kant-en-klare ondersteuning voor OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML en LDAP, laat het elke applicatie de gebruikerslogin delegeren naar één enkele vertrouwde service — waardoor per-app inlogsysteem worden geëlimineerd en gebruikers één set inloggegevens krijgen voor uw hele stack.

Zelf-hosten van Casdoor houdt de inloggegevens en sessiegegevens van uw gebruikers volledig onder uw controle, zonder prijs per gebruiker en zonder vendor lock-in. Ingebouwde multi-factor authenticatie, sociale login-integraties en fijnmazige permissies via Casbin maken het een compleet identiteitsplatform voor teams van elke omvang.