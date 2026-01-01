Implementeer Casdoor met één-klik installatie.
Open-source identiteits- en toegangsbeheerplatform met OAuth 2.0, OIDC en SAML voor gecentraliseerde single sign-on.
Kies een VPS-abonnement voor Casdoor
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Casdoor kunt bouwen
Casdoor is een open-source Identity and Access Management (IAM) platform dat fungeert als een gecentraliseerde authenticatieserver voor uw applicaties. Gebouwd met kant-en-klare ondersteuning voor OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML en LDAP, laat het elke applicatie de gebruikerslogin delegeren naar één enkele vertrouwde service — waardoor per-app inlogsysteem worden geëlimineerd en gebruikers één set inloggegevens krijgen voor uw hele stack.
Zelf-hosten van Casdoor houdt de inloggegevens en sessiegegevens van uw gebruikers volledig onder uw controle, zonder prijs per gebruiker en zonder vendor lock-in. Ingebouwde multi-factor authenticatie, sociale login-integraties en fijnmazige permissies via Casbin maken het een compleet identiteitsplatform voor teams van elke omvang.
Key features van Casdoor
Universele SSO-protocollen
Ondersteuning voor OAuth 2.0, OpenID Connect en SAML laat Casdoor fungeren als de identiteitsprovider voor vrijwel elke applicatie, direct uit de doos.
Multi-factor-authenticatie
Handhaaf TOTP, WebAuthn hardware sleutels, SMS-codes of Face ID voor alle verbonden applicaties met MFA-beleid per applicatie.
Aanbieders van sociale aanmelding
Ingebouwde connectors voor GitHub, Google, Microsoft en tientallen andere providers laten gebruikers inloggen met bestaande accounts.
Fijne toegangscontrole
Casbin-gestuurde ACL-, RBAC- en ABAC-beleid bepalen precies welke gebruikers en rollen toegang hebben tot welke bronnen binnen uw stack.
Ondersteuning voor meerdere organisaties
Beheer meerdere geïsoleerde organisaties met afzonderlijke gebruikersgroepen, applicaties en beleidsregels vanuit één Casdoor-instantie.
Waarom zou je Casdoor op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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