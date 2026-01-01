Karaoke Eternal is een volledig zelf-gehost karaoke-feestplatform dat elk scherm verandert in een karaokescherm. Gasten sluiten zich aan bij een kamer door een QR-code te scannen en zetten nummers direct in de wachtrij vanuit hun mobiele browser — geen app-installatie vereist. De host bedient de weergave vanuit elke browser, terwijl meerdere onafhankelijke kamers je in staat stellen om gelijktijdige sessies met aparte wachtrijen te draaien.

Ondersteunde formaten zijn onder andere MP3+G-nummers met CDG-teksten, gezipte MP3+G, MP4-karaokevideo's en WebGL-visualisaties voor nummers zonder teksten. Media en instellingen worden opgeslagen in een ingebedde SQLite-database, zonder dat een externe databaseservice nodig is. De initiële admin-instelling wordt voltooid bij de eerste toegang via de webinterface. Zelf-hosten op je VPS houdt je karaokebibliotheek privé en altijd beschikbaar wanneer een feest begint.