Implementeer Karaoke Eternal met één klik installatie.
Zelf-gehost karaoke feestplatform waar gasten via QR-codes nummers in de wachtrij plaatsen vanaf hun mobiele browsers.
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Wat je met Karaoke Eternal kunt bouwen
Karaoke Eternal is een volledig zelf-gehost karaoke-feestplatform dat elk scherm verandert in een karaokescherm. Gasten sluiten zich aan bij een kamer door een QR-code te scannen en zetten nummers direct in de wachtrij vanuit hun mobiele browser — geen app-installatie vereist. De host bedient de weergave vanuit elke browser, terwijl meerdere onafhankelijke kamers je in staat stellen om gelijktijdige sessies met aparte wachtrijen te draaien.
Ondersteunde formaten zijn onder andere MP3+G-nummers met CDG-teksten, gezipte MP3+G, MP4-karaokevideo's en WebGL-visualisaties voor nummers zonder teksten. Media en instellingen worden opgeslagen in een ingebedde SQLite-database, zonder dat een externe databaseservice nodig is. De initiële admin-instelling wordt voltooid bij de eerste toegang via de webinterface. Zelf-hosten op je VPS houdt je karaokebibliotheek privé en altijd beschikbaar wanneer een feest begint.
Key features van Karaoke Eternal
Mobiele nummerwachtrij
Gasten scannen een QR-code en zetten nummers in de wachtrij rechtstreeks vanaf hun mobiele browser — geen app om te downloaden of account om aan te maken.
Meerdere feestzalen
Voer gelijktijdige karaokesessies uit in onafhankelijke kamers, elk met een eigen wachtrij en speler, ideaal voor grote locaties of evenementen.
CDG en Video-ondersteuning
Speel CDG-gesynchroniseerde MP3+G-nummers, MP4-karaokevideo's en WebGL-visualisaties af voor nummers zonder songtekstoverlays.
Live wachtrij-updates
Hosts en gasten zien de live wachtrij in realtime bijgewerkt worden op alle apparaten die verbonden zijn met dezelfde kamer.
Geen app nodig
De hele karaoke-ervaring draait in de browser — gasten plaatsen nummers in de wachtrij en hosts beheren de weergave zonder iets te installeren.
Waarom zou je Karaoke Eternal op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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