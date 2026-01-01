GlitchTip is een open-source platform voor foutopsporing en prestatiebewaking dat direct Sentry kan vervangen. Elke officiële Sentry SDK — voor JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobiel en meer — werkt ongewijzigd, simpelweg door deze naar uw GlitchTip DSN te verwijzen. Het platform legt onverwerkte uitzonderingen, breadcrumb-context, sourcemaps en releasetracking vast met dezelfde workflow en UI-patronen die ontwikkelaars al kennen van Sentry.

Zelf GlitchTip hosten op uw VPS geeft u alle workflow voor foutopsporing die u van Sentry SaaS zou krijgen — maar met een fractie van de benodigde resources en zonder quotum per gebeurtenis. De single-container alles-in-één modus verwerkt de inname, web-UI en achtergrondverwerking zonder afzonderlijke worker-services.