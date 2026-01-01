Implementeer GlitchTip met één klik installatie.
Open-source platform voor foutopsporing en prestatiebewaking, volledig compatibel met Sentry SDK's — een lichtgewicht, zelf-gehost alternatief.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GlitchTip kunt bouwen
GlitchTip is een open-source platform voor foutopsporing en prestatiebewaking dat direct Sentry kan vervangen. Elke officiële Sentry SDK — voor JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobiel en meer — werkt ongewijzigd, simpelweg door deze naar uw GlitchTip DSN te verwijzen. Het platform legt onverwerkte uitzonderingen, breadcrumb-context, sourcemaps en releasetracking vast met dezelfde workflow en UI-patronen die ontwikkelaars al kennen van Sentry.
Zelf GlitchTip hosten op uw VPS geeft u alle workflow voor foutopsporing die u van Sentry SaaS zou krijgen — maar met een fractie van de benodigde resources en zonder quotum per gebeurtenis. De single-container alles-in-één modus verwerkt de inname, web-UI en achtergrondverwerking zonder afzonderlijke worker-services.
Key features van GlitchTip
Sentry-compatibele API
Directe vervanging voor Sentry — elke officiële Sentry SDK werkt ongewijzigd door deze te laten verwijzen naar uw GlitchTip DSN, geen herschrijven van code vereist.
Foutregistratie en -groepering
Slimme groepering van vergelijkbare uitzonderingen op basis van stack trace-vingerafdruk elimineert dubbele ruis, waardoor elk uniek probleem één keer wordt getoond met de volledige gebeurtenisgeschiedenis.
Bronkaarten en releases
Upload JavaScript source maps voor productiebuilds en tag releases, zodat stack traces naar de originele bronregels verwijzen en regressietracking direct werkt.
Prestatie en beschikbaarheid
Optionele transactieprestatiemonitoring en uptime-controles vullen foutregistratie aan met responstijdprofielen en externe gezondheidscontroles.
Meldingen versturen
Slack, Discord, Microsoft Teams, generieke webhook en e-mailwaarschuwingen worden geactiveerd bij de eerste gebeurtenis, regressie en overschrijding van de drempelwaarde voor elk project.
Team- en projectafbakening
Organiseer fouten per project en team met rolmachtigingen per gebruiker, zodat frontend-, backend- en mobiele groepen alleen hun eigen uitzonderingsstromen zien.
Waarom zou je GlitchTip op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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