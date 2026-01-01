Installeer PigeonPod met één-klik installatie.
Zelf-gehoste podcastfeedgenerator die YouTube- en Bilibili-kanalen omzet in abonneerbare RSS-feeds voor elke podcast-app.
Kies een VPS-abonnement voor PigeonPod
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PigeonPod kunt bouwen
PigeonPod is een zelf-gehoste podcastfeedgenerator die YouTube-kanalen, afspeellijsten, video's en Bilibili-content omzet in standaard RSS-podcastfeeds. Abonneer je op elk YouTube-kanaal binnen PigeonPod en het downloadt automatisch nieuwe afleveringen als audio of video, waarbij een met een wachtwoord beveiligde RSS-feed wordt gegenereerd waarop elke podcastclient — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — zich direct kan abonneren.
In tegenstelling tot browserextensies of handmatige oplossingen, beheert PigeonPod de gehele pijplijn op je eigen server: abonneren, downloaden via yt-dlp, transcodering via ffmpeg, feedgeneratie en RSS-levering. Alle benodigde tools zijn gebundeld in de Docker-image — niets anders om te installeren of te configureren.
Key features van PigeonPod
YouTube en Bilibili import
Abonneer je op YouTube-kanalen, afspeellijsten en individuele video's, of Bilibili-kanalen en afspeellijsten — PigeonPod volgt nieuwe uploads en synchroniseert deze automatisch.
Standaard RSS-feeduitvoer
Genereert met een wachtwoord beveiligde RSS-feeds waarop elke podcast-app zich kan abonneren, waardoor je YouTube-abonnementen in je reguliere podcast-luisterworkflow terechtkomen.
Kwaliteitscontrole van audio en video
Configureer uitvoerformaat, bitrate en kwaliteit per feed, zodat u compacte audiobestanden krijgt om te beluisteren of volledige video om te bekijken — zonder opnieuw te downloaden.
Afleveringsfilters en -limieten
Stel trefwoordfilters, duur-drempels en afleveringenaantal-limieten per feed in om abonnementen gericht te houden op inhoud die je echt wilt.
S3 en lokale opslag
Sla gedownloade afleveringen op het VPS-volume op of routeer ze naar elke S3-compatibele service — MinIO, Cloudflare R2 of AWS S3 — voor grotere bibliotheken.
Waarom zou je PigeonPod op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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