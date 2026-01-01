Implementeer OHDSI Atlas met een één-klik installatie.
Open-source webplatform voor observationeel gezondheidsonderzoek op het OMOP gemeenschappelijke datamodel.
Kies een VPS-abonnement voor OHDSI Atlas
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OHDSI Atlas kunt bouwen
OHDSI Atlas is de open gemeenschapsstandaard voor het uitvoeren van observationeel onderzoek naar gezondheidsgegevens op patiëntniveau die zijn geconverteerd naar het OMOP Common Data Model. Onderzoekers gebruiken het om patiëntcohorten op te bouwen, gestandaardiseerde medische vocabulaires te verkennen, effectschattingsstudies op populatieniveau te ontwerpen en de natuurlijke geschiedenis van ziekten te karakteriseren zonder SQL te schrijven.
Het zelf hosten van Atlas op uw eigen VPS geeft volledige controle over studieontwerpen, cohortdefinities en resultaatsets, en wordt vooraf geladen met het synthetische OMOP CDM van Eunomia, zodat u de workflow onmiddellijk kunt verkennen. De gebundelde WebAPI back-end en PostgreSQL-database zorgen ervoor dat elke Atlas-functie direct werkt, zonder dat een aparte datawarehouse-installatie nodig is.
Key features van OHDSI Atlas
OMOP CDM-analyse
Voer cohortdefinities, karakteriseringen en populatiestudies uit op elke database die is geconverteerd naar het OMOP Common Data Model V5.
Woordenschatverkenner
Zoek in SNOMED, RxNorm, LOINC en andere standaard medische vocabulaires om conceptsets te bouwen die naadloos vertaald kunnen worden tussen gegevensbronnen.
Cohortbouwer
Definieer patiëntenpopulaties met een visuele bouwer, gebruikmakend van inclusiecriteria, medicatieblootstellingen en het voorkomen van aandoeningen, zonder SQL te schrijven.
Eunomia demogegevens
Wordt geleverd met de vooraf geladen OHDSI Eunomia synthetische dataset, zodat cohortgeneratie, karakterisering en Achilles-rapporten onmiddellijk werken.
WebAPI-backend
Gebundelde Spring Boot WebAPI-service stelt de volledige OHDSI REST API beschikbaar voor programmatische toegang vanuit R, Python en andere analyseclients.
Open gemeenschapsstandaard
Sluit zich aan bij een wereldwijd netwerk van onderzoekers die dezelfde methoden toepassen op meer dan een miljard patiëntendossiers bij academische en industriële partners.
Waarom zou je OHDSI Atlas op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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