Implementeer Lokaal Diepgaand Onderzoek met één-klik installatie.
Zelf gehoste AI-onderzoeksassistent die iteratieve diepgaande onderzoeksworkflows uitvoert met behulp van cloud LLM-providers.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Local Deep Research kunt bouwen
Local Deep Research is een open-source AI-onderzoeksassistent met meer dan 7.200 GitHub-sterren die meerstaps onderzoeksworkflows uitvoert op uw eigen infrastructuur. Het plant zoekopdrachten, verzamelt bronnen van over het hele web, volgt hiaten op en produceert geciteerde rapporten — hetzelfde patroon als commerciële diepgaande onderzoeksproducten, maar met volledige controle over welk model en welke zoekmachines het werk doen.
Deze implementatie verbindt Local Deep Research met uw voorkeurscloud LLM-provider — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, of elk OpenAI-compatibel eindpunt — en wordt geleverd met SearXNG als een privacyvriendelijke zoekbackend, zodat onderzoeksvragen en geaggregeerde bronnen op uw VPS blijven, terwijl modelinferentie wordt uitgevoerd tegen de frontier-provider van uw keuze.
Key features van Local Deep Research
Iteratief diepgaand onderzoek
Plant zoekopdrachten, volgt hiaten op en bundelt bronnen in gestructureerde rapporten met bronvermeldingen, in plaats van eenmalige antwoorden.
Cloud LLM-aanbieders
Werkt met OpenRouter, OpenAI, Anthropic en elk OpenAI-compatibel eindpunt — schakel tussen providers en modellen vanuit de web-UI zonder de container opnieuw op te starten.
Privé zoekbackend
Wordt geleverd met SearXNG, zodat onderzoeksquery's worden geaggregeerd van tientallen zoekmachines zonder ze bloot te stellen aan commerciële trackers.
Je gegevens blijven op hun plek
Onderzoeksgeschiedenis, gegenereerde rapporten en configuratie bevinden zich op uw VPS — alleen modelinferentie-aanroepen verlaten de server, versleuteld tijdens verzending naar uw gekozen provider.
Geciteerde, exporteerbare rapporten
Elke claim is gekoppeld aan de bron, zodat rapporten kunnen worden beoordeeld, geverifieerd en geëxporteerd voor verder gebruik.
Webgebaseerde configuratie
Modelproviders, API-sleutels en zoekinstellingen worden beheerd via de ingebouwde instellingenpagina — geen configuratiebestanden bewerken op de server.
Waarom zou je Local Deep Research op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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