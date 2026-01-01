Local Deep Research is een open-source AI-onderzoeksassistent met meer dan 7.200 GitHub-sterren die meerstaps onderzoeksworkflows uitvoert op uw eigen infrastructuur. Het plant zoekopdrachten, verzamelt bronnen van over het hele web, volgt hiaten op en produceert geciteerde rapporten — hetzelfde patroon als commerciële diepgaande onderzoeksproducten, maar met volledige controle over welk model en welke zoekmachines het werk doen.

Deze implementatie verbindt Local Deep Research met uw voorkeurscloud LLM-provider — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, of elk OpenAI-compatibel eindpunt — en wordt geleverd met SearXNG als een privacyvriendelijke zoekbackend, zodat onderzoeksvragen en geaggregeerde bronnen op uw VPS blijven, terwijl modelinferentie wordt uitgevoerd tegen de frontier-provider van uw keuze.