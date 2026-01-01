Installeer Lychee met één-klik installatie.
Zelf-gehost fotobeheerplatform met albumorganisatie, deelopties en navigatie op basis van metadata, gebouwd voor serieuze fotografen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Lychee kunt bouwen
Lychee is een gepolijst open-source fotobeheersysteem dat elke map met afbeeldingen omzet in een prachtig gepresenteerde online galerij. Het indexeert EXIF- en IPTC-metadata, genereert responsieve miniaturen, organiseert foto's in geneste albums en biedt openbare, met een wachtwoord beveiligde en privé-deling voor individuele albums of losse foto's — alles ondersteund door een schone, mobielvriendelijke web-UI.
Door Lychee zelf te hosten op uw VPS blijven originele foto's in volledige resolutie, locatiegegevens en kijkgeschiedenis op infrastructuur die u beheert, in plaats van deze over te dragen aan een extern fotoplatform. De app ondersteunt MySQL, MariaDB, PostgreSQL of SQLite als backends en integreert naadloos met objectopslag, LDAP en OAuth-providers — waardoor het even geschikt is voor een persoonlijk fotoarchief als voor een gedeelde bibliotheek voor een klein team.
Key features van Lychee
Geneste albumhiërarchie
Organiseer foto's in albums en subalbums met herschikking via slepen-en-neerzetten, selectie van omslagafbeeldingen en deelopties per album.
EXIF- en IPTC-metadata
Automatische extractie van camera-, lens-, belichtings-, GPS- en IPTC-tags, zodat albums doorzoekbaar en filterbaar zijn op camerabody, brandpuntsafstand of locatie.
Gedetailleerde deelcontroles
Maak albums openbaar, met een wachtwoord beveiligd, of alleen op uitnodiging, en genereer deellinks per album of per foto zonder de rest van je bibliotheek bloot te stellen.
RAW- en HEIC-ondersteuning
Native verwerking van RAW-formaten en HEIC naast JPEG, PNG en video — Lychee transcodeert voor het web terwijl het originele bestand behouden blijft.
OAuth- en LDAP-aanmelding
Maak verbinding met bestaande identiteitsproviders, waaronder Google, GitHub en elke LDAP-directory, zodat bijdragers kunnen inloggen met de inloggegevens die ze al hebben.
Objectopslag backend
Sla optioneel foto's op in S3-compatibele objectopslag om uw bibliotheek verder dan de lokale schijf te schalen, met behoud van dezelfde UX.
Waarom zou je Lychee op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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