Lychee is een gepolijst open-source fotobeheersysteem dat elke map met afbeeldingen omzet in een prachtig gepresenteerde online galerij. Het indexeert EXIF- en IPTC-metadata, genereert responsieve miniaturen, organiseert foto's in geneste albums en biedt openbare, met een wachtwoord beveiligde en privé-deling voor individuele albums of losse foto's — alles ondersteund door een schone, mobielvriendelijke web-UI.

Door Lychee zelf te hosten op uw VPS blijven originele foto's in volledige resolutie, locatiegegevens en kijkgeschiedenis op infrastructuur die u beheert, in plaats van deze over te dragen aan een extern fotoplatform. De app ondersteunt MySQL, MariaDB, PostgreSQL of SQLite als backends en integreert naadloos met objectopslag, LDAP en OAuth-providers — waardoor het even geschikt is voor een persoonlijk fotoarchief als voor een gedeelde bibliotheek voor een klein team.