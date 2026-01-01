draw.io (diagrams.net) is een gratis, open-source diagramtool die wordt vertrouwd door miljoenen ingenieurs, architecten en bedrijfsanalisten. Het ondersteunt een breed scala aan diagramtypen — stroomschema's, UML-klassediagrammen, entiteit-relatiediagrammen, netwerk- en infrastructuurkaarten, BPMN-workflows en meer — allemaal vanuit een verfijnde browsergebaseerde editor.

draw.io zelf hosten op uw eigen VPS betekent dat alle diagramgegevens binnen uw infrastructuur blijven. Er worden geen bestanden naar externe servers gestuurd, waardoor het de standaardkeuze is voor teams in gereguleerde sectoren of voor teams met strikte vereisten voor gegevenslocatie. De Docker-image is stateless en lichtgewicht, zonder databaseafhankelijkheden.