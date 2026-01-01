Installeer draw.io met één-klik installatie.
Gratis, open-source diagramma-applicatie voor het maken van stroomschema's, netwerkdiagrammen, UML en architectuurvisualisaties — volledig zelf-gehost.
Kies een VPS-abonnement voor draw.io
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met draw.io kunt bouwen
draw.io (diagrams.net) is een gratis, open-source diagramtool die wordt vertrouwd door miljoenen ingenieurs, architecten en bedrijfsanalisten. Het ondersteunt een breed scala aan diagramtypen — stroomschema's, UML-klassediagrammen, entiteit-relatiediagrammen, netwerk- en infrastructuurkaarten, BPMN-workflows en meer — allemaal vanuit een verfijnde browsergebaseerde editor.
draw.io zelf hosten op uw eigen VPS betekent dat alle diagramgegevens binnen uw infrastructuur blijven. Er worden geen bestanden naar externe servers gestuurd, waardoor het de standaardkeuze is voor teams in gereguleerde sectoren of voor teams met strikte vereisten voor gegevenslocatie. De Docker-image is stateless en lichtgewicht, zonder databaseafhankelijkheden.
Key features van draw.io
Geen externe afhankelijkheden
draw.io draait als één enkele stateless container waarbij geen database vereist is — diagramgegevens verlaten uw server nooit.
Brede diagramondersteuning
Maak stroomschema's, UML, ER-diagrammen, netwerkkaarten, BPMN-workflows en wireframes vanuit één uniforme editor.
Cloudopslagintegraties
Verbind met Google Drive, Microsoft OneDrive en GitLab om diagrammen op te slaan en te versiebeheren naast je bestaande bestanden.
Server-side export
Exporteer diagrammen naar PDF-, PNG-, SVG- en Visio (.vsdx)-formaten rechtstreeks op de server zonder client-side verwerking.
Offline-editor
Werkt volledig offline door
?offline=1 toe te voegen aan de URL — ideaal voor geïsoleerde of beperkte omgevingen.
Waarom zou je draw.io op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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