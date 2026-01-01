LimeSurvey is een toonaangevend open-source enquêteplatform dat onderzoekers, bedrijven en instellingen in staat stelt professionele online vragenlijsten te maken. Het ondersteunt meer dan 80 talen, geavanceerde vertakkingslogica, deelnemersbeheer en uitgebreide data-exportopties, waaronder SPSS- en Excel-formaten.

Met zijn uitgebreide vraagtypen, aangepaste theming en plugin-architectuur biedt LimeSurvey enquêtefunctionaliteiten van enterprise-kwaliteit zonder abonnementskosten. Deze template omvat MariaDB voor betrouwbare gegevensopslag, Redis voor snel sessiebeheer en Traefik HTTPS-routering voor veilige enquête-inzendingen.