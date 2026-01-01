Installeer LimeSurvey met één-klik-installatie.
Professioneel online enquêteplatform voor het maken van vragenlijsten en het verzamelen van gegevens.
Kies een VPS-abonnement voor LimeSurvey
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LimeSurvey kunt bouwen
LimeSurvey is een toonaangevend open-source enquêteplatform dat onderzoekers, bedrijven en instellingen in staat stelt professionele online vragenlijsten te maken. Het ondersteunt meer dan 80 talen, geavanceerde vertakkingslogica, deelnemersbeheer en uitgebreide data-exportopties, waaronder SPSS- en Excel-formaten.
Met zijn uitgebreide vraagtypen, aangepaste theming en plugin-architectuur biedt LimeSurvey enquêtefunctionaliteiten van enterprise-kwaliteit zonder abonnementskosten. Deze template omvat MariaDB voor betrouwbare gegevensopslag, Redis voor snel sessiebeheer en Traefik HTTPS-routering voor veilige enquête-inzendingen.
Key features van LimeSurvey
Geavanceerde vraagtypen
Kies uit 28+ vraagtypen, waaronder matrix, rangschikking, bestandsupload en op vergelijkingen gebaseerde vragen voor elk enquêtescenario.
Vertakkingslogica
Maak dynamische enquêtes die vragen tonen of verbergen op basis van eerdere antwoorden met behulp van een krachtige expressiebeheerder.
Meertalige Enquêtes
Maak enquêtes in meer dan 80 talen met automatische ondersteuning voor tekst van rechts naar links voor een werkelijk wereldwijde gegevensverzameling.
Data-export en Analyse
Exporteer resultaten naar SPSS-, R-, Excel- en CSV-formaten met ingebouwde statistieken, grafieken en kruistabellen.
Deelnemersbeheer
Volg respondenten met token-gebaseerde toegang, stuur herinneringen en beheer quota voor nauwkeurige enquêteadministratie.
Waarom zou je LimeSurvey op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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