Implementeer Manyfold met één-klik installatie.
Zelf-gehoste digitale activabeheerder voor het organiseren, taggen en bekijken van uw 3D-printmodellenbibliotheek.
Kies een VPS-abonnement voor Manyfold
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Manyfold kunt bouwen
Manyfold is een open-source digitale activabeheerder die specifiek is gebouwd voor liefhebbers van 3D-printen en makers die groeiende collecties van STL-, 3MF- en andere modelbestanden moeten organiseren. In tegenstelling tot generieke bestandsbeheerders, begrijpt Manyfold 3D-bestanden van nature, genereert het miniaturen en interactieve voorbeelden, houdt het makers en licenties bij, en groepeert het gerelateerde onderdelen in logische modellen met tags, beschrijvingen en aangepaste metadata.
Door Manyfold op je VPS te draaien, houd je duizenden betaalde en gratis modellen die je verzamelt van sites zoals MakerWorld, Printables en Thingiverse onder jouw volledige controle. Een gefedereerde ActivityPub-laag stelt je in staat om collecties te delen met andere makers zonder je bibliotheek over te dragen aan een gesloten marktplaats.
Key features van Manyfold
Interactieve 3D-voorbeelden
Draai en inspecteer STL, 3MF, OBJ en andere formaten direct in de browser zonder een slicer te downloaden of te openen.
Slimme tagging en metadata
Organiseer modellen met hiërarchische tags, makers, licenties en aangepaste velden, zodat uw bibliotheek doorzoekbaar blijft naarmate deze groeit.
Collecties voor meerdere gebruikers
Deel bibliotheken met familie- of clubleden met behulp van gedetailleerde machtigingen per gebruiker en op rollen gebaseerde toegangscontroles.
Gefedereerd delen
Volg andere Manyfold-instanties via ActivityPub om modellen te ontdekken en uit te wisselen zonder afhankelijk te zijn van een centrale marktplaats.
OIDC eenmalige aanmelding
Sluit Manyfold aan op Authentik, Keycloak, of een andere OIDC-provider om de authenticatie te centraliseren voor uw zelf-gehoste stack.
Automatisch bibliotheek scannen
Sleep mappen met bestaande modellen naar het opslagvolume en Manyfold importeert, ontdubbelt en indexeert ze direct.
Waarom zou je Manyfold op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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