Manyfold is een open-source digitale activabeheerder die specifiek is gebouwd voor liefhebbers van 3D-printen en makers die groeiende collecties van STL-, 3MF- en andere modelbestanden moeten organiseren. In tegenstelling tot generieke bestandsbeheerders, begrijpt Manyfold 3D-bestanden van nature, genereert het miniaturen en interactieve voorbeelden, houdt het makers en licenties bij, en groepeert het gerelateerde onderdelen in logische modellen met tags, beschrijvingen en aangepaste metadata.

Door Manyfold op je VPS te draaien, houd je duizenden betaalde en gratis modellen die je verzamelt van sites zoals MakerWorld, Printables en Thingiverse onder jouw volledige controle. Een gefedereerde ActivityPub-laag stelt je in staat om collecties te delen met andere makers zonder je bibliotheek over te dragen aan een gesloten marktplaats.