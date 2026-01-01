LobeChat is een verfijnd, open-source AI-chatframework met meer dan 75.000 GitHub-sterren dat een ChatGPT-achtige ervaring biedt, terwijl je verbinding kunt maken met elke LLM-provider die je kiest. Het ondersteunt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama en tientallen andere providers — allemaal vanuit één uniforme interface met gespreksbeheer, plug-ins, bestandsuploads en spraakondersteuning.

Zelf LobeChat hosten betekent dat je API-sleutels op je eigen infrastructuur blijven, gespreksgegevens nooit worden vastgelegd door een platform van derden, en een toegangscode je instantie privé houdt. De lichtgewicht client-only architectuur heeft geen database nodig en draait efficiënt naast andere services op dezelfde VPS.