Installeer LobeChat via één-klik installatie.
Modern open-source AI-chatinterface dat OpenAI, Anthropic, Ollama en meer dan 20 andere LLM-aanbieders ondersteunt.
Kies een VPS-abonnement voor LobeChat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LobeChat kunt bouwen
LobeChat is een verfijnd, open-source AI-chatframework met meer dan 75.000 GitHub-sterren dat een ChatGPT-achtige ervaring biedt, terwijl je verbinding kunt maken met elke LLM-provider die je kiest. Het ondersteunt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama en tientallen andere providers — allemaal vanuit één uniforme interface met gespreksbeheer, plug-ins, bestandsuploads en spraakondersteuning.
Zelf LobeChat hosten betekent dat je API-sleutels op je eigen infrastructuur blijven, gespreksgegevens nooit worden vastgelegd door een platform van derden, en een toegangscode je instantie privé houdt. De lichtgewicht client-only architectuur heeft geen database nodig en draait efficiënt naast andere services op dezelfde VPS.
Key features van LobeChat
20+ LLM-aanbieders
Maak verbinding met OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama en meer zonder van app te wisselen of afzonderlijke interfaces te beheren.
Plugin-ecosysteem
Breid de chat uit met webzoekfunctie, code-uitvoering, beeldgeneratie en andere mogelijkheden via het ingebouwde plug-insysteem.
Bestand & Visie Ondersteuning
Upload documenten en afbeeldingen voor analyse door modellen met visuele capaciteiten direct binnen het gesprek.
Aangepaste AI Assistenten
Maak herbruikbare AI-persona's met op maat gemaakte systeemprompts en modelparameters voor specifieke taken of workflows.
Spraakinteracties
Gebruik tekst-naar-spraak en spraak-naar-tekst voor handsfree gesprekken met elke verbonden LLM-aanbieder.
Waarom zou je LobeChat op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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