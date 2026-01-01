Installeer Open Agent met één-klik installatie.
Zelf-gehost AI-assistentplatform met LLM-orkestratie, RAG-kennisbanken, agentlussen en MCP-toolintegraties.
Kies een VPS-abonnement voor Open Agent
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Agent kunt bouwen
Open Agent is een productieklare, zelf-gehoste AI-agentplatform dat grote taalmodellen verbindt met uw gegevens en tools. Het ondersteunt meer dan 28 modelproviders via een uniforme interface, waarbij documenten, wiki's en databases worden omgezet in doorzoekbare RAG-kennisbanken die uw agents voorzien van nauwkeurige context.
Het implementeren van Open Agent op uw eigen VPS houdt gevoelige gesprekken en bedrijfseigen documenten buiten de infrastructuur van derden. Op rollen gebaseerd toegangsbeheer, SSO-integratie en multi-tenant werkruimtes maken het geschikt voor teams en bedrijven die behoefte hebben aan governance zonder in te boeten aan flexibiliteit.
Key features van Open Agent
Ondersteuning voor LLM's van meerdere aanbieders
Maak verbinding met 28+ modelaanbieders, waaronder OpenAI, DeepSeek en lokale modellen, via een gestandaardiseerde abstractielaag.
Ingebouwde RAG-pipeline
Verwerk PDF's, wiki's en documenten in semantische vectoropslagsystemen, zodat agents automatisch nauwkeurige, gefundeerde context ophalen.
MCP-toolintegraties
Breid de mogelijkheden van de agent uit met Model Context Protocol-servers die verbinding maken met externe API's, databases en automatiseringstools.
Toegangscontrole voor bedrijven
Gebruikers beheren met op rollen gebaseerde machtigingen, SSO via OIDC, OAuth2, LDAP en SAML, en geïsoleerde multi-tenant werkruimten.
Agentlusorkestratie
Definieer workflows voor agents met meerdere stappen, met tool-aanroep-loops, herhaallogica en auditlogging voor betrouwbaarheid op productieniveau.
Waarom zou je Open Agent op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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