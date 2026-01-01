Open Agent is een productieklare, zelf-gehoste AI-agentplatform dat grote taalmodellen verbindt met uw gegevens en tools. Het ondersteunt meer dan 28 modelproviders via een uniforme interface, waarbij documenten, wiki's en databases worden omgezet in doorzoekbare RAG-kennisbanken die uw agents voorzien van nauwkeurige context.

Het implementeren van Open Agent op uw eigen VPS houdt gevoelige gesprekken en bedrijfseigen documenten buiten de infrastructuur van derden. Op rollen gebaseerd toegangsbeheer, SSO-integratie en multi-tenant werkruimtes maken het geschikt voor teams en bedrijven die behoefte hebben aan governance zonder in te boeten aan flexibiliteit.