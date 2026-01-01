Apprise API is een lichtgewicht REST-microservice die de Apprise Notification Library omvat, waardoor elke applicatie één enkel eindpunt krijgt om gelijktijdig meer dan 120 notificatieplatforms te bereiken. In plaats van afzonderlijke integraties voor Slack, Discord, PagerDuty, e-mail en mobiele push te onderhouden in elke service die u beheert, configureert u bestemmingen één keer in Apprise API en routeert u meldingen naar al deze bestemmingen via één enkele HTTP-aanroep.

Door Apprise API zelf te hosten, blijven de logica voor notificatierouting en eventuele gevoelige webhook-tokens op uw eigen infrastructuur, in plaats van via een aggregator van derden te gaan. De stateful configuratiemodus behoudt uw notificatie-eindpunten en sjablonen bij herstarts, terwijl de ingebouwde webinterface u in staat stelt bestemmingen te testen en te beheren zonder code te schrijven.