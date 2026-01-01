Implementeer Remmina met Ã©Ã©n-klik installatie.
Multi-protocol remote desktop-client die RDP, VNC, SSH en SPICE ondersteunt, toegankelijk vanuit elke webbrowser.
Kies een VPS-abonnement voor Remmina
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Remmina kunt bouwen
Remmina is een veelzijdige remote desktop-client die RDP-, VNC-, SSH- en SPICE-protocollen ondersteunt binnen Ã©Ã©n enkele applicatie, geleverd via een browsergebaseerde interface. Door Remmina te containeriseren op een VPS, krijg je toegang tot Windows-servers, Linux-desktops en virtuele machines vanaf elk apparaat â€” beheerde laptops, tablets of openbare computers â€” zonder native clients te installeren of per-apparaat software te configureren.
Het centraliseren van Remmina op een VPS creÃ«ert een veilige jump host waar verbindingsprofielen en inloggegevens worden opgeslagen op gecontroleerde infrastructuur in plaats van verspreid over eindapparaten. Teams profiteren van gedeelde, consistent geconfigureerde toegang tot alle externe systemen, en nieuwe leden kunnen onmiddellijk verbinding maken met elke vereiste server zonder individuele configuratie.
Key features van Remmina
Multi-protocoltoegang
Maak verbinding via RDP, VNC, SSH of SPICE vanuit dezelfde interface, voor Windows-servers, Linux-desktops en KVM virtuele machines op Ã©Ã©n plek.
Browsergebaseerde interface
Toegang tot externe systemen vanaf elk apparaat met een webbrowser â€” geen installatie van een native client vereist op beheerde laptops, tablets of gedeelde werkstations.
Opgeslagen verbindingsprofielen
Sla verbindingsgegevens en inloggegevens op voor elk extern systeem, zodat teams direct verbinding kunnen maken zonder hostnamen en authenticatiegegevens opnieuw in te voeren.
Klembord en Bestandsoverdracht
Deel klembordinhoud en draag bestanden over tussen uw lokale sessie en externe systemen via ondersteunde protocollen voor naadloze workflows tussen machines.
Gecentraliseerde opslag van inloggegevens
Bewaar wachtwoorden voor externe toegang op veilige VPS-infrastructuur in plaats van op eindpuntapparaten die verloren, gestolen of gecompromitteerd kunnen raken.
Waarom zou je Remmina op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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