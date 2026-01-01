Implementeer Apache StreamPark met één-klik installatie.
Alles-in-één ontwikkelingsframework voor streamingapplicaties en cloud-native real-time computerplatform voor Apache Flink en Spark.
Kies een VPS-abonnement voor Apache StreamPark
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache StreamPark kunt bouwen
Apache StreamPark is een top-level Apache-project dat de volledige levenscyclus van real-time streamverwerkingstoepassingen, gebouwd op Apache Flink en Apache Spark, verenigt. Het combineert een ontwikkelaarsgericht framework van vooraf gebouwde API's en connectoren met een cloud-native operationele console voor het compileren, implementeren, monitoren en schalen van streamingtaken vanuit één enkele web-UI.
Door StreamPark zelf te hosten op uw eigen VPS, houdt u Flink-taakartefacten, implementatiegeschiedenis en operationele metadata onder uw controle, terwijl de kosten en complexiteit van het draaien van een afzonderlijk streamverwerkingscontrolepaneel op een hyperscaler worden weggenomen.
Key features van Apache StreamPark
Flink en Spark verenigd
Ontwikkel, implementeer en beheer Apache Flink en Apache Spark streamingtaken vanuit één console met ondersteuning voor runtime met meerdere versies.
In-browser jobcreatie
Schrijf Flink SQL- en JAR-gebaseerde applicaties in een webeditor met syntaxismarkering, afhankelijkheidsbeheer en versiegeschiedenis.
Implementatie met één klik
Lanceer taken naar Standalone, YARN op Hadoop 2.x/3.x, of Kubernetes-clusters rechtstreeks vanaf het platform zonder de browser te verlaten.
Ingebouwde monitoring
Volg actieve taken, controlepunten, opslagpunten en foutgebeurtenissen met real-time statusdashboards en waarschuwingsintegraties.
Rijk connectorecosysteem
Sneller leveren met kant-en-klare connectors voor Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse en andere big data- en ML-systemen.
Waarom zou je Apache StreamPark op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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