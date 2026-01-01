Apache StreamPark is een top-level Apache-project dat de volledige levenscyclus van real-time streamverwerkingstoepassingen, gebouwd op Apache Flink en Apache Spark, verenigt. Het combineert een ontwikkelaarsgericht framework van vooraf gebouwde API's en connectoren met een cloud-native operationele console voor het compileren, implementeren, monitoren en schalen van streamingtaken vanuit één enkele web-UI.

Door StreamPark zelf te hosten op uw eigen VPS, houdt u Flink-taakartefacten, implementatiegeschiedenis en operationele metadata onder uw controle, terwijl de kosten en complexiteit van het draaien van een afzonderlijk streamverwerkingscontrolepaneel op een hyperscaler worden weggenomen.