Implementeer Relaticle met één-klik-installatie.
Open-source CRM met native AI-agentondersteuning, 30 MCP-tools en REST API voor het automatiseren van klantworkflows.
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Wat je met Relaticle kunt bouwen
Relaticle is een zelf-gehost CRM-platform dat in de kern is gebouwd met native AI-agentondersteuning. Het beheert contacten, bedrijven en verkooppijplijnen via een moderne, door Filament aangedreven interface, terwijl het 30 Model Context Protocol-tools beschikbaar stelt waarmee AI-agenten CRM-gegevens direct kunnen lezen en schrijven — zonder de gebruikersinterface te scrapen of te vertrouwen op kwetsbare integraties.
In tegenstelling tot traditionele CRM's die AI achteraf toevoegen, is Relaticle vanaf de grond af ontworpen voor zowel menselijke als AI-agentwerking via hetzelfde datamodel. Een REST API biedt volledige programmatische toegang, en een Laravel Horizon achtergrondwerker verwerkt importen, meldingen en geplande automatisering. Alle gegevens blijven in een PostgreSQL-database op uw eigen infrastructuur.
Key features van Relaticle
Native AI-agent ondersteuning
30 ingebouwde Model Context Protocol tools laten AI-agenten contacten aanmaken, pijplijnen bijwerken en CRM-gegevens direct opvragen zonder aangepaste integraties.
Contacten en Pijplijnen
Beheer contacten, bedrijven, deals en verkooppijplijnen in een gestructureerd CRM, ontworpen voor teams die een betrouwbaar overzicht nodig hebben van elke klantrelatie.
Volledige REST API
Een complete REST API ontsluit alle CRM-objecten voor automatiseringsscripts, integraties van derden en aangepaste rapportage zonder toegang tot de webinterface.
Verwerking van achtergrondtaken
Laravel Horizon verwerkt taken in de wachtrij voor imports, meldingen en geplande taken zonder de webinterface te blokkeren tijdens zware bewerkingen.
OAuth Sociale Login
Teamleden loggen in met GitHub- of Google-accounts, waardoor de noodzaak wegvalt om een aparte set inloggegevens voor het CRM te beheren.
Waarom zou je Relaticle op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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