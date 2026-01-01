Relaticle is een zelf-gehost CRM-platform dat in de kern is gebouwd met native AI-agentondersteuning. Het beheert contacten, bedrijven en verkooppijplijnen via een moderne, door Filament aangedreven interface, terwijl het 30 Model Context Protocol-tools beschikbaar stelt waarmee AI-agenten CRM-gegevens direct kunnen lezen en schrijven — zonder de gebruikersinterface te scrapen of te vertrouwen op kwetsbare integraties.

In tegenstelling tot traditionele CRM's die AI achteraf toevoegen, is Relaticle vanaf de grond af ontworpen voor zowel menselijke als AI-agentwerking via hetzelfde datamodel. Een REST API biedt volledige programmatische toegang, en een Laravel Horizon achtergrondwerker verwerkt importen, meldingen en geplande automatisering. Alle gegevens blijven in een PostgreSQL-database op uw eigen infrastructuur.