Implementeer MetaTrader 5 met één-klik installatie.
Voer MetaTrader 5 uit in een browser via KasmVNC voor 24/7 forex- en CFD-handel zonder een speciale Windows-machine.
Kies een VPS-abonnement voor MetaTrader 5
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met MetaTrader 5 kunt bouwen
MetaTrader 5 is 's werelds populairste retail handelsplatform voor forex, aandelen, futures, CFD's en cryptocurrencies — gebruikt door miljoenen traders en ondersteund door honderden brokers wereldwijd. Deze template draait de volledige Windows-versie van MetaTrader 5 binnen een Wine-on-Linux container, toegankelijk gemaakt via KasmVNC zodat u deze vanuit elke browser kunt benaderen zonder de desktopclient lokaal te installeren.
Het zelf hosten van MT5 op uw VPS biedt traders een 24/7-online handelsterminal die Expert Advisors (EA's) en copy-trading abonnementen uitvoert zonder een desktopcomputer aan te hoeven laten staan. De browsergebaseerde KasmVNC frontend stelt u in staat om overal in te loggen — desktop, tablet of telefoon — zonder de eigen MT5-client op elk apparaat te installeren.
Key features van MetaTrader 5
Altijd online EAs
Laat Expert Advisors en copy-trading abonnementen 24/7 draaien zonder een desktop actief te houden — uw VPS verwerkt automatisch nachtelijke en weekendmarktgebeurtenissen.
Toegang tot browser
Verbind met uw MT5-terminal vanaf elk apparaat met een moderne browser via KasmVNC — desktop, tablet of telefoon — geen Windows-installatie nodig.
Verbind elke makelaar
Gebruik elke MetaTrader 5-broker — honderden ondersteunen MT5, waaronder IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM, en vele anderen wereldwijd.
Grafieken en indicatoren
Volledige MT5-grafieken met technische indicatoren, marktdiepte, analyse van meerdere tijdframes en aangepaste indicator scripts via MQL5.
Algoritmische handel
MQL5 IDE in de terminal voor het schrijven van Expert Advisors, aangepaste indicatoren en scripts — plus optionele Python RPyC-integratie voor externe automatisering.
Permanente configuratie
Uw terminalprofiel, sjablonen, EA's, indicatoren en accountgegevens blijven behouden bij het herstarten van containers via een speciaal configuratievolume.
Waarom zou je MetaTrader 5 op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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