MetaTrader 5 is 's werelds populairste retail handelsplatform voor forex, aandelen, futures, CFD's en cryptocurrencies — gebruikt door miljoenen traders en ondersteund door honderden brokers wereldwijd. Deze template draait de volledige Windows-versie van MetaTrader 5 binnen een Wine-on-Linux container, toegankelijk gemaakt via KasmVNC zodat u deze vanuit elke browser kunt benaderen zonder de desktopclient lokaal te installeren.

Het zelf hosten van MT5 op uw VPS biedt traders een 24/7-online handelsterminal die Expert Advisors (EA's) en copy-trading abonnementen uitvoert zonder een desktopcomputer aan te hoeven laten staan. De browsergebaseerde KasmVNC frontend stelt u in staat om overal in te loggen — desktop, tablet of telefoon — zonder de eigen MT5-client op elk apparaat te installeren.