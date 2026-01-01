Flarum implementeren in één klik installatie.
Moderne, elegante open-source forumsoftware voor het bouwen van betrokken en bloeiende online communities.
Kies een VPS-abonnement voor Flarum
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Flarum kunt bouwen
Flarum is een volgende-generatie forumplatform dat online discussie opnieuw uitvindt voor het moderne web. Gebouwd met een mobile-first benadering, levert het een elegante, snelle en intuïtieve ervaring die zinvolle gesprekken aanmoedigt. In tegenstelling tot traditionele forumsoftware die gedateerd en omslachtig aanvoelt, combineert Flarum real-time updates, oneindig scrollen en een krachtig extensiesysteem in een schone, afleidingsvrije interface.
Flarum zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je communitygegevens, geen kosten per gebruiker en de vrijheid om elk van de meer dan 200 community-extensies te installeren. Met MySQL voor gegevensopslag en meer dan 41 beschikbare vertaalpakketten, schaalt Flarum van niche-hobbygroepen tot grote professionele communities.
Key features van Flarum
Mobiel-Eerste Ontwerp
Responsieve interface, vanaf de grond opgebouwd voor mobiele apparaten, voor een soepele ervaring op elk schermformaat.
Rijk extensie-ecosysteem
Meer dan 200 community-extensies laten je sociale login, abonnementen, enquêtes en meer toevoegen zonder de kerncode aan te raken.
Realtime updates
Discussies worden live bijgewerkt zonder de pagina te verversen, waardoor gesprekken snel en boeiend blijven voor actieve gemeenschappen.
Op tags gebaseerde organisatie
Flexibel tagsysteem waarmee u discussies kunt categoriseren en gebruikers alleen de onderwerpen kunnen volgen die hen interesseren.
Krachtige Moderatie
Ingebouwde markering, schorsing en hulpmiddelen voor gebruikersbeheer geven moderators gedetailleerde controle over de gezondheid van de community.
Waarom zou je Flarum op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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