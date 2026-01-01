Deploy HeyForm in one click installation.
Open source conversatieformulierbouwer voor enquêtes, quizzen en peilingen.
Kies een VPS-abonnement voor HeyForm
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HeyForm kunt bouwen
HeyForm is een moderne open-source formulierenbouwer die boeiende conversatie-interfaces creëert waarbij vragen één voor één verschijnen. Deze aanpak levert aanzienlijk hogere voltooiingspercentages op vergeleken met traditionele formulierenbouwers, waardoor het ideaal is voor enquêtes, vragenlijsten, quizzen en leadgeneratieformulieren.
Met meer dan 40 invoertypen, voorwaardelijke logica, aangepaste thema's en ingebouwde analyses biedt HeyForm een krachtig no-code platform voor gegevensverzameling, terwijl alle inzendingen onder uw controle blijven. Deze sjabloon omvat MongoDB voor formulieropslag, KeyDB voor caching en Traefik HTTPS-routering voor veilige toegang tot formulieren.
Key features van HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Bouw dynamische vragenpaden die zich aanpassen op basis van eerdere antwoorden voor gepersonaliseerde en relevante gegevensverzameling.
Drag-and-Drop Builder
Ontwerp formulieren visueel met meer dan 40 invoerveldtypen, waaronder beoordelingen, bestandsuploads, handtekeningen en datumkiezers.
Ingebouwde Analytics
Volg responspatronen en voltooiingsstatistieken met een geïntegreerd analysedashboard voor datagestuurde formulieroptimalisatie.
Aangepaste Branding
Pas aangepaste thema's, kleuren en branding toe om aan te sluiten bij de identiteit van uw organisatie voor alle formulieren en enquêtes.
Waarom zou je HeyForm op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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