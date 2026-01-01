HeyForm is een moderne open-source formulierenbouwer die boeiende conversatie-interfaces creëert waarbij vragen één voor één verschijnen. Deze aanpak levert aanzienlijk hogere voltooiingspercentages op vergeleken met traditionele formulierenbouwers, waardoor het ideaal is voor enquêtes, vragenlijsten, quizzen en leadgeneratieformulieren.

Met meer dan 40 invoertypen, voorwaardelijke logica, aangepaste thema's en ingebouwde analyses biedt HeyForm een krachtig no-code platform voor gegevensverzameling, terwijl alle inzendingen onder uw controle blijven. Deze sjabloon omvat MongoDB voor formulieropslag, KeyDB voor caching en Traefik HTTPS-routering voor veilige toegang tot formulieren.