Implementeer MapStore met één klik installatie.
Open-source WebGIS-raamwerk voor het bouwen van interactieve kaarten, dashboards en 3D geoverhalen vanaf elke gegevensbron.
Kies een VPS-abonnement voor MapStore
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MapStore kunt bouwen
MapStore is een open-source WebGIS-product ontwikkeld door GeoSolutions dat teams in staat stelt interactieve kaarten, dashboards en meeslepende geoverhalen te creëren, op te slaan en te delen in de browser. Het ondersteunt de volledige reeks OGC-standaarden (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) en integreert native met GeoServer, MapServer, ArcGIS REST-services en elke standaarden-compatibele geospatiale backend.
Gebouwd op OpenLayers, Leaflet en CesiumJS, verenigt MapStore 2D- en 3D-viewers, een uitgebreide attributentabel, grafiekwidgets en een contextmanager voor het aanpassen van kaartapplicaties aan verschillende gebruikersgroepen. Zelf-hosting op een dedicated VPS houdt eigen lagen, basiskaarten en analyses onder uw controle, terwijl de prijs per gebruiker van gehoste GIS-platforms wordt vermeden.
Key features van MapStore
Kaarten en dashboards
Stel interactieve 2D-kaarten en datadashboards samen met grafieken, tellers en tekstwidgets die worden bijgewerkt vanuit live WMS-, WFS- en WPS-lagen.
3D Geoverhalen
Creëer verhalende geoverhalen met CesiumJS-aangedreven 3D-scènes, fly-to-animaties en ingesloten media om ruimtelijke gegevens te communiceren aan niet-GIS-publiek.
OGC-standaarden
Native ondersteuning voor WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW en 3D Tiles verbindt MapStore met GeoServer, MapServer en elke compatibele geospatiale service.
Contextmanager
Configureer applicatiecontexten die aangepaste werkbalken, plug-ins en lagen beschikbaar maken voor specifieke gebruikersgroepen zonder de codebasis te splitsen.
Catalogusintegratie
Zoek en importeer lagen uit CSW, WMS, WMTS, TMS en ArcGIS REST-catalogi rechtstreeks in de kaartopsteller, waardoor gegevensontdekking wordt versneld.
Attributentabel
Vraag, filter en bewerk attributen van vectorobjecten met een tabel in spreadsheetstijl die in realtime synchroniseert met kaartsymbolen en selecties.
Waarom zou je MapStore op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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