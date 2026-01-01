MapStore is een open-source WebGIS-product ontwikkeld door GeoSolutions dat teams in staat stelt interactieve kaarten, dashboards en meeslepende geoverhalen te creëren, op te slaan en te delen in de browser. Het ondersteunt de volledige reeks OGC-standaarden (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) en integreert native met GeoServer, MapServer, ArcGIS REST-services en elke standaarden-compatibele geospatiale backend.

Gebouwd op OpenLayers, Leaflet en CesiumJS, verenigt MapStore 2D- en 3D-viewers, een uitgebreide attributentabel, grafiekwidgets en een contextmanager voor het aanpassen van kaartapplicaties aan verschillende gebruikersgroepen. Zelf-hosting op een dedicated VPS houdt eigen lagen, basiskaarten en analyses onder uw controle, terwijl de prijs per gebruiker van gehoste GIS-platforms wordt vermeden.