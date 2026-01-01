Screego is een open-source schermdelingsserver waarmee teams op afstand kunnen samenwerken zonder gevoelige scherminhoud via een SaaS van derden te routeren. Het gebruikt WebRTC voor streaming met lage latentie en bundelt een TURN-relayserver, zodat verbindingen slagen via restrictieve bedrijfsfirewalls en symmetrische NAT — waardoor de meest voorkomende reden wordt geëlimineerd waarom schermdeling mislukt in andere tools.

Het implementeren van Screego op uw eigen VPS geeft u een permanent schermdelings-eindpunt onder uw volledige controle. Geen limieten voor vergadercapaciteit, geen abonnementskosten per host en geen toegang van derden tot de gedeelde inhoud. Deelnemers kunnen deelnemen via elke moderne browser zonder dat plug-ins of downloads nodig zijn.