Implementeer Screego met een installatie met één klik.
Zelf-gehoste schermdelingsserver met een ingebouwde TURN-relay voor betrouwbare WebRTC-verbindingen door elke firewall heen.
Kies een VPS-abonnement voor Screego
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Screego kunt bouwen
Screego is een open-source schermdelingsserver waarmee teams op afstand kunnen samenwerken zonder gevoelige scherminhoud via een SaaS van derden te routeren. Het gebruikt WebRTC voor streaming met lage latentie en bundelt een TURN-relayserver, zodat verbindingen slagen via restrictieve bedrijfsfirewalls en symmetrische NAT — waardoor de meest voorkomende reden wordt geëlimineerd waarom schermdeling mislukt in andere tools.
Het implementeren van Screego op uw eigen VPS geeft u een permanent schermdelings-eindpunt onder uw volledige controle. Geen limieten voor vergadercapaciteit, geen abonnementskosten per host en geen toegang van derden tot de gedeelde inhoud. Deelnemers kunnen deelnemen via elke moderne browser zonder dat plug-ins of downloads nodig zijn.
Key features van Screego
Ingebouwd TURN-relais
Screego bundelt een TURN/STUN-server zodat WebRTC-verbindingen tot stand komen via bedrijfsfirewalls en symmetrische NAT, zonder dat een externe relayservice vereist is.
Plug-invrij deelnemen
Kijkers betreden kamers via een gedeelde link in elke moderne browser — geen extensie, clientdownload of accountregistratie vereist.
Meerdere gelijktijdige kamers
Start een willekeurig aantal onafhankelijke schermdeelsessies tegelijkertijd, elk met een eigen uitnodigingslink en geïsoleerde stream.
Geen capaciteitslimieten
Host onbeperkt sessies met onbeperkt deelnemers — de capaciteit wordt bepaald door uw VPS-bronnen, niet door een prijscategorie.
Prometheus Metrieken
Stel een /metrics-eindpunt beschikbaar voor Prometheus-scraping om actieve kamers, TURN-verbindingen en relaisbandbreedte over tijd te volgen.
Waarom zou je Screego op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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