Implementeer MLflow met één-klik installatie.
Open-source platform voor het bijhouden van ML-experimenten, het beheren van modellen en het monitoren van LLM-applicaties in productie.
Kies een VPS-abonnement voor MLflow
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MLflow kunt bouwen
MLflow is het grootste open-source AI-engineeringplatform, met meer dan 60 miljoen maandelijkse downloads. Het omvat de complete machine learning-levenscyclus: het loggen van experimentparameters en -metrieken, het vergelijken van runs over configuraties heen, het registreren van modellen voor implementatie en het beheren van hun voortgang door staging- en productieomgevingen. Natuurlijk ondersteund door PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain en tientallen andere ML-frameworks via autologging, vereist het minimale codewijzigingen om te adopteren.
Versie 3 breidt MLflow uit naar het LLM-tijdperk met OpenTelemetry-gebaseerde gedistribueerde tracing voor agents en LLM-aanroepen, systematische evaluatie met meer dan 50 ingebouwde beoordelaars, een promptregister met volledige herkomsttracering, en een AI Gateway die verkeer routeert over OpenAI, Anthropic en andere providers met snelheidsbeperking en kostenbeheer. Zelf-hosting houdt alle traces, artefacten en modelmetadata op infrastructuur die u beheert.
Key features van MLflow
Experiment volgen
Registreer parameters, metingen, tags en artefacten voor elke trainingsuitvoering. Vergelijk experimenten naast elkaar om de beste modelconfiguratie te identificeren.
Modelregister
Beheer ML-modellen centraal over staging en productie met versiegeschiedenis, goedkeuringsworkflows en toegangscontroles op teamniveau.
LLM & Agent Tracing
Leg complete OpenTelemetry-gebaseerde traces vast van elke LLM-aanroep en agentstap. Debug latentie, tokenskosten en uitvoerkwaliteit in productie.
LLM Evaluatie
Voer systematische evaluaties uit met meer dan 50 ingebouwde metrics en LLM-beoordelaars. Volg kwaliteitsregressies voordat ze productgebruikers bereiken.
Promptregister
Versiebeheer, test en implementeer prompts met volledige herkomstregistratie. Optimaliseer prompts automatisch met behulp van geavanceerde algoritmen om de taakprestaties te verbeteren.
AI Gateway
Routeer LLM-verzoeken via OpenAI, Anthropic en andere providers via een uniforme OpenAI-compatibele API met snelheidsbeperking en kostenbeheer.
Waarom zou je MLflow op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.