MLflow is het grootste open-source AI-engineeringplatform, met meer dan 60 miljoen maandelijkse downloads. Het omvat de complete machine learning-levenscyclus: het loggen van experimentparameters en -metrieken, het vergelijken van runs over configuraties heen, het registreren van modellen voor implementatie en het beheren van hun voortgang door staging- en productieomgevingen. Natuurlijk ondersteund door PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain en tientallen andere ML-frameworks via autologging, vereist het minimale codewijzigingen om te adopteren.

Versie 3 breidt MLflow uit naar het LLM-tijdperk met OpenTelemetry-gebaseerde gedistribueerde tracing voor agents en LLM-aanroepen, systematische evaluatie met meer dan 50 ingebouwde beoordelaars, een promptregister met volledige herkomsttracering, en een AI Gateway die verkeer routeert over OpenAI, Anthropic en andere providers met snelheidsbeperking en kostenbeheer. Zelf-hosting houdt alle traces, artefacten en modelmetadata op infrastructuur die u beheert.