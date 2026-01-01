HuggingChat (Chat UI) is de open-source codebase achter huggingface.co/chat, gebouwd door Hugging Face als een gepolijste, brandable front-end voor grote taalmodellen. In tegenstelling tot leveranciersgebonden chat-apps, spreekt het het OpenAI API-protocol, zodat dezelfde implementatie kan communiceren met de Hugging Face Inference Providers router, OpenRouter, een lokale llama.cpp-server, Ollama, of elk ander compatibel eindpunt door simpelweg een URL en sleutel te wisselen.

Door het zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle gesprekken, MCP-toolaanroepen en geüploade bestanden op infrastructuur die jij beheert, terwijl je toch toegang hebt tot duizenden open en propriëtaire modellen via de inferentie-backend van jouw voorkeur.