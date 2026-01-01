Implementeer HuggingChat (Chat UI) met één-klik installatie.
Open-source SvelteKit chatinterface dat HuggingChat aandrijft en verbinding maakt met elk OpenAI-compatibel model-eindpunt.
Kies een VPS-abonnement voor HuggingChat (Chat UI)
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HuggingChat (Chat UI) kunt bouwen
HuggingChat (Chat UI) is de open-source codebase achter huggingface.co/chat, gebouwd door Hugging Face als een gepolijste, brandable front-end voor grote taalmodellen. In tegenstelling tot leveranciersgebonden chat-apps, spreekt het het OpenAI API-protocol, zodat dezelfde implementatie kan communiceren met de Hugging Face Inference Providers router, OpenRouter, een lokale llama.cpp-server, Ollama, of elk ander compatibel eindpunt door simpelweg een URL en sleutel te wisselen.
Door het zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle gesprekken, MCP-toolaanroepen en geüploade bestanden op infrastructuur die jij beheert, terwijl je toch toegang hebt tot duizenden open en propriëtaire modellen via de inferentie-backend van jouw voorkeur.
Key features van HuggingChat (Chat UI)
OpenAI-compatibele router
Richt op de Hugging Face-router, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, of elke OpenAI-compatibele URL en krijg direct toegang tot hun volledige modelcatalogus.
Slimme Omni-routering
Ingebouwde LLM-router selecteert automatisch het beste model per verzoek — multimodaal, tool-aanroepend of standaard — zonder de complexiteit bloot te stellen aan eindgebruikers.
MCP-toolaanroep
Verbind Model Context Protocol-servers zodat chats webzoekopdrachten, code en aangepaste tools kunnen uitvoeren, waarbij de resultaten terug in het gesprek worden gestreamd.
Multimodale gesprekken
Stuur afbeeldingen, bijlagen en spraakinvoer naar visie- en Whisper-achtige modellen die multimodale invoer ondersteunen via uw gekozen provider.
Permanente chatgeschiedenis
Gebundelde MongoDB slaat gesprekken, instellingen en assistenten per gebruiker op, zodat de geschiedenis herstarts overleeft en gebruikers volgt op verschillende apparaten.
Aangepaste branding
Overschrijf de appnaam, beschrijving en activa om een volledig gebrandmerkt intern chatproduct te leveren voor uw team of klanten.
Waarom zou je HuggingChat (Chat UI) op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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