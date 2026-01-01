ManageIQ is een open-source cloudbeheer- en orkestratieplatform — het upstream project achter Red Hat CloudForms — dat operaties over virtuele machines, containers, publieke clouds en netwerken verenigt onder één enkele console. Het ontdekt infrastructuur over VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud en meer, en voegt daar vervolgens beleid, automatisering en chargeback aan toe.

Zelf-hosten van ManageIQ houdt uw inventarisgegevens, automatiseringsworkflows en beleidsdefinities op infrastructuur die u beheert, zonder licentiekosten per knooppunt. De alles-in-één container bundelt de appliance, PostgreSQL-database en memcached, zodat u het volledige platform kunt evalueren vanuit één enkele implementatie.