Tot wel 66% korting voor ManageIQ

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Open source hybride cloudbeheerplatform voor virtuele machines, containers, netwerken en opslag.

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AI-beheerde VPS
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Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
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21,99/mnd
KVM 8
64,99
BESPAAR 66%
21,99/mnd
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met ManageIQ kunt bouwen

ManageIQ is een open-source cloudbeheer- en orkestratieplatform — het upstream project achter Red Hat CloudForms — dat operaties over virtuele machines, containers, publieke clouds en netwerken verenigt onder één enkele console. Het ontdekt infrastructuur over VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud en meer, en voegt daar vervolgens beleid, automatisering en chargeback aan toe.

Zelf-hosten van ManageIQ houdt uw inventarisgegevens, automatiseringsworkflows en beleidsdefinities op infrastructuur die u beheert, zonder licentiekosten per knooppunt. De alles-in-één container bundelt de appliance, PostgreSQL-database en memcached, zodat u het volledige platform kunt evalueren vanuit één enkele implementatie.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van ManageIQ

Hybride cloudinventaris

Ontdek en volg VM's, containers, netwerken en opslag in VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure en Google Cloud vanuit één console.

Beleid en naleving

Definieer beleid dat automatisch afwijkingen detecteert, tagging afdwingt en niet-compatibele workloads herstelt over elke beheerde provider.

Automatiseer engine

Voer gebeurtenisgestuurde Ruby-automatisering, Ansible playbooks en goedkeuringsworkflows uit om resources op schaal te provisioneren, buiten gebruik te stellen en opnieuw te configureren.

Zelfbedieningscatalogus

Servicecatalogi publiceren met quota's en goedkeuringen, zodat teams VM's, containers of stacks kunnen aanvragen zonder tickets aan te maken.

Doorbelasting en verbruiksmeting

Wijs infrastructuurkosten toe aan tenants, projecten of afdelingen met tariefplannen gebaseerd op CPU-, geheugen-, opslag- en netwerkgebruik.

REST API en CLI

Stuur elke consoleactie aan vanuit een versiebeheerde REST API of de miqcli-opdrachtregel voor infrastructuurworkflows in GitOps-stijl.

Waarom zou je ManageIQ op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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Aan de slag

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