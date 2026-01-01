Implementeer ManageIQ met één-klik installatie.
Open source hybride cloudbeheerplatform voor virtuele machines, containers, netwerken en opslag.
Kies een VPS-abonnement voor ManageIQ
Wat je met ManageIQ kunt bouwen
ManageIQ is een open-source cloudbeheer- en orkestratieplatform — het upstream project achter Red Hat CloudForms — dat operaties over virtuele machines, containers, publieke clouds en netwerken verenigt onder één enkele console. Het ontdekt infrastructuur over VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud en meer, en voegt daar vervolgens beleid, automatisering en chargeback aan toe.
Zelf-hosten van ManageIQ houdt uw inventarisgegevens, automatiseringsworkflows en beleidsdefinities op infrastructuur die u beheert, zonder licentiekosten per knooppunt. De alles-in-één container bundelt de appliance, PostgreSQL-database en memcached, zodat u het volledige platform kunt evalueren vanuit één enkele implementatie.
Key features van ManageIQ
Hybride cloudinventaris
Ontdek en volg VM's, containers, netwerken en opslag in VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure en Google Cloud vanuit één console.
Beleid en naleving
Definieer beleid dat automatisch afwijkingen detecteert, tagging afdwingt en niet-compatibele workloads herstelt over elke beheerde provider.
Automatiseer engine
Voer gebeurtenisgestuurde Ruby-automatisering, Ansible playbooks en goedkeuringsworkflows uit om resources op schaal te provisioneren, buiten gebruik te stellen en opnieuw te configureren.
Zelfbedieningscatalogus
Servicecatalogi publiceren met quota's en goedkeuringen, zodat teams VM's, containers of stacks kunnen aanvragen zonder tickets aan te maken.
Doorbelasting en verbruiksmeting
Wijs infrastructuurkosten toe aan tenants, projecten of afdelingen met tariefplannen gebaseerd op CPU-, geheugen-, opslag- en netwerkgebruik.
REST API en CLI
Stuur elke consoleactie aan vanuit een versiebeheerde REST API of de miqcli-opdrachtregel voor infrastructuurworkflows in GitOps-stijl.
Waarom zou je ManageIQ op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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