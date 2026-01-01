Implementeer Jaeger met één-klik installatie.
Open-source gedistribueerd tracingplatform voor het monitoren van verzoekstromen en het diagnosticeren van prestatieproblemen in microservice-architecturen.
Kies een VPS-abonnement voor Jaeger
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jaeger kunt bouwen
Jaeger is een CNCF-gegradueerd project voor end-to-end gedistribueerde tracing, oorspronkelijk gebouwd bij Uber om duizenden microservices te monitoren. Het legt vast hoe verzoeken zich door uw systeem verspreiden — waardoor servicedependenties, timingproblemen, foutpropagatie en latentieknelpunten zichtbaar worden die met traditionele logging alleen onzichtbaar zijn. Deze implementatie ondersteunt OpenTelemetry Protocol (OTLP) out-of-the-box voor compatibiliteit met moderne instrumentatiebibliotheken.
Zelf-hosten van Jaeger houdt traceergegevens — die vaak gebruikersidentificaties, databasequery's en interne API-details bevatten — volledig op uw eigen infrastructuur. U vermijdt prijzen per trace van commerciële APM-leveranciers en behoudt volledige controle over retentie en toegang, met voorspelbare kosten die schalen met uw VPS in plaats van met uw verkeersvolume.
Key features van Jaeger
OpenTelemetry Ondersteuning
Native OTLP-ingestie betekent dat elke applicatie die is geïnstrumenteerd met OpenTelemetry SDK's, traces naar Jaeger kan verzenden zonder aangepaste exporters.
Dienstenafhankelijkheidsgraaf
Automatisch gegenereerde servicegrafieken tonen oproeprelaties en aanvraagvolumes tussen elke service in uw architectuur.
Diepgaande Trace Analyse
Gedetailleerde traceertijdlijnen splitsen elke span en bewerking uit met tijdsduren, tags en logs voor het opsporen van trage queries en fouten.
Spoorvergelijking
Vergelijk traces van voor en na een implementatie om snel prestatieverminderingen of nieuwe foutpatronen te identificeren die zijn geïntroduceerd door codewijzigingen.
Adaptieve sampling
Beheer het volume van traceverzameling dynamisch om de diepte van observeerbaarheid in evenwicht te brengen met opslag- en opnamekosten in systemen met veel verkeer.
Waarom zou je Jaeger op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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