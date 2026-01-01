Jaeger is een CNCF-gegradueerd project voor end-to-end gedistribueerde tracing, oorspronkelijk gebouwd bij Uber om duizenden microservices te monitoren. Het legt vast hoe verzoeken zich door uw systeem verspreiden — waardoor servicedependenties, timingproblemen, foutpropagatie en latentieknelpunten zichtbaar worden die met traditionele logging alleen onzichtbaar zijn. Deze implementatie ondersteunt OpenTelemetry Protocol (OTLP) out-of-the-box voor compatibiliteit met moderne instrumentatiebibliotheken.

Zelf-hosten van Jaeger houdt traceergegevens — die vaak gebruikersidentificaties, databasequery's en interne API-details bevatten — volledig op uw eigen infrastructuur. U vermijdt prijzen per trace van commerciële APM-leveranciers en behoudt volledige controle over retentie en toegang, met voorspelbare kosten die schalen met uw VPS in plaats van met uw verkeersvolume.