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Flexibel open-source CI/CD-framework voor het automatiseren van softwarebuilds, tests en implementaties over gedistribueerde workers.

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AI-beheerde VPS
5,49  € /mnd
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69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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21,99  €
7,99  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
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100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
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Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
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200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Buildbot kunt bouwen

Buildbot is een op Python gebaseerd framework voor continue integratie en levering dat het bouwen, testen en implementeren van software automatiseert. In tegenstelling tot voorgeconfigureerde gehoste CI-services, is Buildbot volledig configureerbaar in Python-code — elke trigger, scheduler, builder en reporter wordt programmatisch gedefinieerd, waardoor teams nauwkeurige controle hebben over hun build-pipelines zonder de beperkingen van declaratieve YAML-schema's.

Het zelf hosten van Buildbot op een VPS houdt uw build-infrastructuur op servers die u beheert, zonder facturering per minuut, zonder repositorylimieten en zonder afhankelijkheid van de uptime van externe CI-providers. De master-worker architectuur schaalt van een enkele worker op een kleine VPS tot tientallen workers verspreid over dedicated machines, allemaal gecoördineerd vanuit één centraal webdashboard.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Buildbot

Met Python geconfigureerde pijplijnen

Definieer elke buildstap, trigger en melding in Python-code voor volledige flexibiliteit die declaratieve YAML-configuraties niet kunnen evenaren.

Gedistribueerde worker-architectuur

Voer builds uit op een willekeurig aantal workers — lokale containers, externe machines of cloud-VM's — allemaal gecoördineerd vanuit één master.

Webbuild-dashboard

Volg de bouwgeschiedenis, live voortgang en de status van workers via de Buildbot-webinterface met waterval-, console- en rasterweergaven.

Flexibele planning

Activeer builds bij code-commits, tijdschema's, handmatige verzoeken of resultaten van upstream builds met behulp van configureerbare scheduler-objecten.

REST API en reporters

Vraag de buildstatus op via REST API en stuur meldingen naar e-mail, Slack, GitHub-statuscontroles of een aangepast webhook-eindpunt.

Waarom zou je Buildbot op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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