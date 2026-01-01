Implementeer Buildbot in één-klik installatie.
Flexibel open-source CI/CD-framework voor het automatiseren van softwarebuilds, tests en implementaties over gedistribueerde workers.
Kies een VPS-abonnement voor Buildbot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Buildbot kunt bouwen
Buildbot is een op Python gebaseerd framework voor continue integratie en levering dat het bouwen, testen en implementeren van software automatiseert. In tegenstelling tot voorgeconfigureerde gehoste CI-services, is Buildbot volledig configureerbaar in Python-code — elke trigger, scheduler, builder en reporter wordt programmatisch gedefinieerd, waardoor teams nauwkeurige controle hebben over hun build-pipelines zonder de beperkingen van declaratieve YAML-schema's.
Het zelf hosten van Buildbot op een VPS houdt uw build-infrastructuur op servers die u beheert, zonder facturering per minuut, zonder repositorylimieten en zonder afhankelijkheid van de uptime van externe CI-providers. De master-worker architectuur schaalt van een enkele worker op een kleine VPS tot tientallen workers verspreid over dedicated machines, allemaal gecoördineerd vanuit één centraal webdashboard.
Key features van Buildbot
Met Python geconfigureerde pijplijnen
Definieer elke buildstap, trigger en melding in Python-code voor volledige flexibiliteit die declaratieve YAML-configuraties niet kunnen evenaren.
Gedistribueerde worker-architectuur
Voer builds uit op een willekeurig aantal workers — lokale containers, externe machines of cloud-VM's — allemaal gecoördineerd vanuit één master.
Webbuild-dashboard
Volg de bouwgeschiedenis, live voortgang en de status van workers via de Buildbot-webinterface met waterval-, console- en rasterweergaven.
Flexibele planning
Activeer builds bij code-commits, tijdschema's, handmatige verzoeken of resultaten van upstream builds met behulp van configureerbare scheduler-objecten.
REST API en reporters
Vraag de buildstatus op via REST API en stuur meldingen naar e-mail, Slack, GitHub-statuscontroles of een aangepast webhook-eindpunt.
Waarom zou je Buildbot op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.