Buildbot is een op Python gebaseerd framework voor continue integratie en levering dat het bouwen, testen en implementeren van software automatiseert. In tegenstelling tot voorgeconfigureerde gehoste CI-services, is Buildbot volledig configureerbaar in Python-code — elke trigger, scheduler, builder en reporter wordt programmatisch gedefinieerd, waardoor teams nauwkeurige controle hebben over hun build-pipelines zonder de beperkingen van declaratieve YAML-schema's.

Het zelf hosten van Buildbot op een VPS houdt uw build-infrastructuur op servers die u beheert, zonder facturering per minuut, zonder repositorylimieten en zonder afhankelijkheid van de uptime van externe CI-providers. De master-worker architectuur schaalt van een enkele worker op een kleine VPS tot tientallen workers verspreid over dedicated machines, allemaal gecoördineerd vanuit één centraal webdashboard.