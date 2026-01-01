Indico is een veelzijdig platform voor evenementenbeheer, ontwikkeld bij CERN — de geboorteplaats van het web — om alles te coördineren, van kleine seminars tot wereldwijde wetenschappelijke conferenties met duizenden deelnemers. Het beheert abstractinzendingen en peer review, multi-track agenda's, papieren proceedings, zaalreserveringen, registratie, betaling en het printen van badges in één geïntegreerd systeem.

Indico zelf hosten op uw VPS houdt gevoelige deelnemersgegevens, abstracts en academische inzendingen op infrastructuur die u beheert, vermijdt SaaS-kosten per evenement voor grote conferenties, en stelt u in staat thema's, plug-ins en authenticatie aan te passen aan de institutionele vereisten.