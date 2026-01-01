Installeer Indico met één-klik installatie.
Open-source conferentie- en evenementenbeheersysteem gebouwd bij CERN voor academische en wetenschappelijke gemeenschappen.
Kies een VPS-abonnement voor Indico
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Indico kunt bouwen
Indico is een veelzijdig platform voor evenementenbeheer, ontwikkeld bij CERN — de geboorteplaats van het web — om alles te coördineren, van kleine seminars tot wereldwijde wetenschappelijke conferenties met duizenden deelnemers. Het beheert abstractinzendingen en peer review, multi-track agenda's, papieren proceedings, zaalreserveringen, registratie, betaling en het printen van badges in één geïntegreerd systeem.
Indico zelf hosten op uw VPS houdt gevoelige deelnemersgegevens, abstracts en academische inzendingen op infrastructuur die u beheert, vermijdt SaaS-kosten per evenement voor grote conferenties, en stelt u in staat thema's, plug-ins en authenticatie aan te passen aan de institutionele vereisten.
Key features van Indico
Conferentiebeheer
Plan meerdaagse, meertracige conferenties met gestructureerde tijdschema's, sessievoorzitters en sprekerbeheer, speciaal ontworpen voor academische evenementen.
Samenvattingen en peerreview
Verzamel samenvattingen, wijs beoordelaars toe, voer blinde of dubbelblinde beoordelingsworkflows uit en publiceer de proceedings zonder tools van derden.
Kamer boeken
Beheer gedeelde vergaderruimtes binnen een organisatie met kalenderweergaven, terugkerende boekingen en goedkeuringsworkflows.
Registratie en betaling
Maak aangepaste registratieformulieren met kortingscodes, capaciteitslimieten en betalingsintegraties voor ticketverkoop en accommodatie.
Plugins en SSO
Breid Indico uit met Zoom-, OAuth-, SAML-, LDAP- en Shibboleth-plugins om te integreren met bestaande institutionele identiteitsproviders.
CERN-kwaliteitsschaal
Gebouwd om de volledige evenementenkalender van CERN te beheren, schaalt Indico van één enkel seminar tot conferenties met duizenden deelnemers.
Waarom zou je Indico op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.