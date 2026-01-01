Cloudreve installeren met één-klik installatie.
Zelfgehost cloudopslagplatform met bestandsdeling, online voorvertoning en ondersteuning voor meerdere gebruikers onder uw volledige controle.
Kies een VPS-abonnement voor Cloudreve
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cloudreve kunt bouwen
Cloudreve is een open-source, zelfgehost cloudopslagplatform met meer dan 27.000 GitHub-sterren, ontwikkeld om individuen en teams een privé-clouddrive te bieden die ze volledig zelf beheren. Het biedt een verfijnde ervaring in Google Drive-stijl — uploads via slepen en neerzetten, deelbare links, online mediapreview en WebDAV-desktopintegratie — terwijl elk bestand wordt opgeslagen op infrastructuur die jij bezit.
In tegenstelling tot commerciële cloudopslagdiensten, rekent Cloudreve geen kosten per gebruiker, scant het geen bestanden en legt het geen opslaglimieten op buiten de schijfcapaciteit van je VPS. Het ondersteunt meerdere opslag-backends, waaronder lokale schijf, S3-compatibele services, OneDrive en Google Drive, waardoor je verschillende opslaglocaties kunt verenigen onder één toegangspunt. Deze implementatie koppelt Cloudreve aan PostgreSQL en Redis voor betrouwbare metadata-opslag en snel bladeren door bestanden.
Key features van Cloudreve
Meerdere opslagbackends
Verbind lokale schijf, S3-compatibele buckets, OneDrive of Google Drive en beheer alle opslag vanaf één uniforme interface.
Veilig bestanden delen
Maak deellinks met optionele wachtwoordbeveiliging, vervaldatums en downloadlimieten om te bepalen wie toegang heeft tot wat.
Online mediavoorvertoning
Bekijk afbeeldingen, video's, audio, documenten en codebestanden rechtstreeks in de browser zonder te downloaden.
WebDAV-desktoptoegang
Koppel Cloudreve als een netwerkschijf op Windows, macOS of Linux voor native bestandssysteemintegratie zonder extra software.
Multi-user met quota's
Maak gebruikersaccounts aan met individuele opslagquota en machtigingsniveaus voor gezinnen, teams of klanten.
Waarom zou je Cloudreve op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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