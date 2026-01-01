Cloudreve is een open-source, zelfgehost cloudopslagplatform met meer dan 27.000 GitHub-sterren, ontwikkeld om individuen en teams een privé-clouddrive te bieden die ze volledig zelf beheren. Het biedt een verfijnde ervaring in Google Drive-stijl — uploads via slepen en neerzetten, deelbare links, online mediapreview en WebDAV-desktopintegratie — terwijl elk bestand wordt opgeslagen op infrastructuur die jij bezit.

In tegenstelling tot commerciële cloudopslagdiensten, rekent Cloudreve geen kosten per gebruiker, scant het geen bestanden en legt het geen opslaglimieten op buiten de schijfcapaciteit van je VPS. Het ondersteunt meerdere opslag-backends, waaronder lokale schijf, S3-compatibele services, OneDrive en Google Drive, waardoor je verschillende opslaglocaties kunt verenigen onder één toegangspunt. Deze implementatie koppelt Cloudreve aan PostgreSQL en Redis voor betrouwbare metadata-opslag en snel bladeren door bestanden.