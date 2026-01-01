Installeer Jelly-Clipper met één-klik installatie.
Zelf-gehoste begeleidende app voor Jellyfin die videoclips maakt, deelt en beheert vanuit je mediabibliotheek.
Kies een VPS-abonnement voor Jelly-Clipper
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jelly-Clipper kunt bouwen
Jelly-Clipper is een open-source web-companion voor Jellyfin die elk moment in je mediabibliotheek omzet in een deelbare clip. Plak een Jellyfin video-URL, selecteer een begin- en eindpunt, en Jelly-Clipper produceert een permanente clip die naast je bibliotheek wordt opgeslagen en toegankelijk is voor elke geauthenticeerde Jellyfin-gebruiker op je instantie.
Door Jelly-Clipper zelf te hosten op een VPS blijven clips, gedownloade bronbestanden en de SQLite-database op infrastructuur die jij beheert, zonder uploads van derden, zonder openbare deeldiensten, en met een geplande cron-taak die automatisch opslagruimte vrijmaakt door gecachte originelen te verwijderen die ouder zijn dan je bewaartermijn.
Key features van Jelly-Clipper
URL-gebaseerd knippen
Plak een Jellyfin video-URL en definieer begin- en eindtijdstempels om een clip te genereren zonder de browser te verlaten.
Jellyfin-authenticatie
Hergebruikt Jellyfin-gebruikersaccounts, zodat alleen leden van uw Jellyfin-instantie clips kunnen bekijken, aanmaken of beheren.
Permanente knipselbibliotheek
Opgeslagen clips blijven voor onbepaalde tijd bestaan in elk gebruikersprofiel, met deelbare links die toegankelijk zijn voor de rest van de instantie.
Slimme lokale weergave
Detecteert wanneer het originele mediabestand lokaal is gekoppeld en speelt het direct af om onnodige downloads of transcoderingen over te slaan.
Geautomatiseerde opschoning
Een configureerbare cron-taak verwijdert gedownloade bronbestanden na een bewaarperiode, zodat het videovolume onder controle blijft.
Waarom zou je Jelly-Clipper op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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