Jelly-Clipper is een open-source web-companion voor Jellyfin die elk moment in je mediabibliotheek omzet in een deelbare clip. Plak een Jellyfin video-URL, selecteer een begin- en eindpunt, en Jelly-Clipper produceert een permanente clip die naast je bibliotheek wordt opgeslagen en toegankelijk is voor elke geauthenticeerde Jellyfin-gebruiker op je instantie.

Door Jelly-Clipper zelf te hosten op een VPS blijven clips, gedownloade bronbestanden en de SQLite-database op infrastructuur die jij beheert, zonder uploads van derden, zonder openbare deeldiensten, en met een geplande cron-taak die automatisch opslagruimte vrijmaakt door gecachte originelen te verwijderen die ouder zijn dan je bewaartermijn.