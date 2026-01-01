Installeer Geneac met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste genealogie sitebuilder voor het online publiceren van uw stamboom, onderzoek en foto's.
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Wat je met Geneac kunt bouwen
Geneac is een open-source Ruby on Rails-applicatie voor het delen van genealogisch onderzoek op het web. Het presenteert personen, relaties, foto's en notities in een wiki-achtige indeling die bezoekers kunnen doorbladeren, terwijl beheerders de onderliggende stamboom beheren vanuit een geauthenticeerde backend. Het datamodel is speciaal gebouwd voor genealogie — individuen, families, bronvermeldingen, bewerkingsgeschiedenis en tagging zijn eersteklas concepten in plaats van achteraf ingevoegde blogposts.
Door Geneac zelf te hosten, blijven decennia aan familieonderzoek, gescande documenten en privénotities op uw eigen server, waar de toegang volledig door u wordt beheerd. De applicatie gebruikt SQLite en lokale bestandsopslag, dus een enkel persistent volume legt de complete site vast en kan worden geback-upt als een reguliere bestandskopie zonder databasehulpmiddelen.
Key features van Geneac
Mensen en Relaties
Leg personen vast met geboorte-, sterfte- en biografische gegevens, koppel ze vervolgens via ouder-, echtgenoot- en kindrelaties om een navigeerbare stamboom op te bouwen.
Foto's en documenten
Voeg gescande foto's, certificaten en brondocumenten toe aan personen en notities via Active Storage, waarbij de beeldverwerking wordt afgehandeld door libvips.
Onderzoeksnotities
Leg biografische verhalen en onderzoeksresultaten vast als uitgebreide notities die getagd en onderling gekoppeld kunnen worden aan de personen die ze beschrijven.
Taggen en Zoeken
Organiseer inhoud met de acts-as-taggable-on engine zodat achternamen, locaties en thema's gefilterd kunnen worden over personen, foto's en notities.
Geauthenticeerde Beheerder
Registratie, login en de toekenning van beheerdersrollen, mogelijk gemaakt door Devise, beschermen het bewerken, terwijl de gepubliceerde site openlijk toegankelijk blijft voor familieleden.
Achtergrondtaken
Een Resque worker, ondersteund door Redis, voert beeldverwerking en andere langlopende taken uit op de achtergrond, zodat de webinterface responsief blijft.
Waarom zou je Geneac op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
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Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
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