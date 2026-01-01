Geneac is een open-source Ruby on Rails-applicatie voor het delen van genealogisch onderzoek op het web. Het presenteert personen, relaties, foto's en notities in een wiki-achtige indeling die bezoekers kunnen doorbladeren, terwijl beheerders de onderliggende stamboom beheren vanuit een geauthenticeerde backend. Het datamodel is speciaal gebouwd voor genealogie — individuen, families, bronvermeldingen, bewerkingsgeschiedenis en tagging zijn eersteklas concepten in plaats van achteraf ingevoegde blogposts.

Door Geneac zelf te hosten, blijven decennia aan familieonderzoek, gescande documenten en privénotities op uw eigen server, waar de toegang volledig door u wordt beheerd. De applicatie gebruikt SQLite en lokale bestandsopslag, dus een enkel persistent volume legt de complete site vast en kan worden geback-upt als een reguliere bestandskopie zonder databasehulpmiddelen.