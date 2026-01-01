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Zelf-gehoste genealogie sitebuilder voor het online publiceren van uw stamboom, onderzoek en foto's.

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KVM 1
17,99
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Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
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KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Geneac kunt bouwen

Geneac is een open-source Ruby on Rails-applicatie voor het delen van genealogisch onderzoek op het web. Het presenteert personen, relaties, foto's en notities in een wiki-achtige indeling die bezoekers kunnen doorbladeren, terwijl beheerders de onderliggende stamboom beheren vanuit een geauthenticeerde backend. Het datamodel is speciaal gebouwd voor genealogie — individuen, families, bronvermeldingen, bewerkingsgeschiedenis en tagging zijn eersteklas concepten in plaats van achteraf ingevoegde blogposts.

Door Geneac zelf te hosten, blijven decennia aan familieonderzoek, gescande documenten en privénotities op uw eigen server, waar de toegang volledig door u wordt beheerd. De applicatie gebruikt SQLite en lokale bestandsopslag, dus een enkel persistent volume legt de complete site vast en kan worden geback-upt als een reguliere bestandskopie zonder databasehulpmiddelen.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Geneac

Mensen en Relaties

Leg personen vast met geboorte-, sterfte- en biografische gegevens, koppel ze vervolgens via ouder-, echtgenoot- en kindrelaties om een navigeerbare stamboom op te bouwen.

Foto's en documenten

Voeg gescande foto's, certificaten en brondocumenten toe aan personen en notities via Active Storage, waarbij de beeldverwerking wordt afgehandeld door libvips.

Onderzoeksnotities

Leg biografische verhalen en onderzoeksresultaten vast als uitgebreide notities die getagd en onderling gekoppeld kunnen worden aan de personen die ze beschrijven.

Taggen en Zoeken

Organiseer inhoud met de acts-as-taggable-on engine zodat achternamen, locaties en thema's gefilterd kunnen worden over personen, foto's en notities.

Geauthenticeerde Beheerder

Registratie, login en de toekenning van beheerdersrollen, mogelijk gemaakt door Devise, beschermen het bewerken, terwijl de gepubliceerde site openlijk toegankelijk blijft voor familieleden.

Achtergrondtaken

Een Resque worker, ondersteund door Redis, voert beeldverwerking en andere langlopende taken uit op de achtergrond, zodat de webinterface responsief blijft.

Waarom zou je Geneac op Hostinger uitvoeren?

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Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

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Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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