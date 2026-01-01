Docspell is een open-source, zelf-gehoste documentbeheerserver, ontworpen voor stapels papier die gescand, gedownload of gemaild zijn. Het voert OCR uit op inkomende bestanden, extraheert datums, correspondenten en bedragen met behulp van NLP, en slaat de gestructureerde metadata op naast het originele document, zodat het hele archief volledig doorzoekbaar wordt. Tags, aangepaste velden, mappen en opgeslagen zoekopdrachten maken het praktisch om huishoudelijk papierwerk, freelance facturen of kleine bedrijfsadministratie jarenlang te beheren.

Door Docspell zelf te hosten op je eigen VPS, blijven de meest gevoelige documenten — belastingaangiften, medische rekeningen, juridische documenten, overheidsformulieren — binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een SaaS-documentdienst. De implementatie omvat PostgreSQL voor opslag, Solr voor fulltext zoeken, en de Docspell rest server plus joex worker voor OCR en conversie, waarbij de eerste aanmelding het account aanmaakt dat eigenaar is van het documentarchief.