Installeer Docspell met één klik installatie.
Zelf-gehoste documentorganizer die scans, e-mails en pdf's automatisch tagt en ze volledig doorzoekbaar maakt.
Kies een VPS-abonnement voor Docspell
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Docspell kunt bouwen
Docspell is een open-source, zelf-gehoste documentbeheerserver, ontworpen voor stapels papier die gescand, gedownload of gemaild zijn. Het voert OCR uit op inkomende bestanden, extraheert datums, correspondenten en bedragen met behulp van NLP, en slaat de gestructureerde metadata op naast het originele document, zodat het hele archief volledig doorzoekbaar wordt. Tags, aangepaste velden, mappen en opgeslagen zoekopdrachten maken het praktisch om huishoudelijk papierwerk, freelance facturen of kleine bedrijfsadministratie jarenlang te beheren.
Door Docspell zelf te hosten op je eigen VPS, blijven de meest gevoelige documenten — belastingaangiften, medische rekeningen, juridische documenten, overheidsformulieren — binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een SaaS-documentdienst. De implementatie omvat PostgreSQL voor opslag, Solr voor fulltext zoeken, en de Docspell rest server plus joex worker voor OCR en conversie, waarbij de eerste aanmelding het account aanmaakt dat eigenaar is van het documentarchief.
Key features van Docspell
OCR + NLP extractie
Voert OCR uit op elke scan, extraheert vervolgens datums, correspondenten, bedragen en contactpersonen, zodat elk document al voorgeclassificeerd in de inbox arriveert.
Zoeken in volledige tekst
Solr-ondersteunde full-text zoekfunctie in elk document — facturen, contracten, bonnen, e-mailbijlagen — met filters op tag, map en veld.
E-mail en mapinvoer
Haal mailboxbijlagen op via IMAP, accepteer HTTP-uploads van scanners en bewaak een map op bestanden die via SCP of rsync zijn geplaatst.
Labels en aangepaste velden
Documenten annoteren met tags, organisatielabels, aangepaste velden (bedragen, contractdata, vervaldata) en opgeslagen zoekopdrachten die automatisch worden vernieuwd.
Meerdere gebruikers en meerdere tenants
Elk "collectief" is een geïsoleerde werkruimte met zijn eigen gebruikers, documenten en metadata, zodat families of kleine teams één instantie delen zonder gegevens te kruisen.
Documentconversie
Converteert inkomende HTML-, Office-, afbeeldings- en e-mailbestanden naar doorzoekbare PDF's via WeasyPrint, Unoconv en Tesseract voor een uniform archief.
Waarom zou je Docspell op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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