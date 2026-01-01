Tot wel 69% korting voor Docspell

Installeer Docspell met één klik installatie.

Zelf-gehoste documentorganizer die scans, e-mails en pdf's automatisch tagt en ze volledig doorzoekbaar maakt.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
7,79/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Installeer Docspell met één klik installatie.

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MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Docspell kunt bouwen

Docspell is een open-source, zelf-gehoste documentbeheerserver, ontworpen voor stapels papier die gescand, gedownload of gemaild zijn. Het voert OCR uit op inkomende bestanden, extraheert datums, correspondenten en bedragen met behulp van NLP, en slaat de gestructureerde metadata op naast het originele document, zodat het hele archief volledig doorzoekbaar wordt. Tags, aangepaste velden, mappen en opgeslagen zoekopdrachten maken het praktisch om huishoudelijk papierwerk, freelance facturen of kleine bedrijfsadministratie jarenlang te beheren.

Door Docspell zelf te hosten op je eigen VPS, blijven de meest gevoelige documenten — belastingaangiften, medische rekeningen, juridische documenten, overheidsformulieren — binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een SaaS-documentdienst. De implementatie omvat PostgreSQL voor opslag, Solr voor fulltext zoeken, en de Docspell rest server plus joex worker voor OCR en conversie, waarbij de eerste aanmelding het account aanmaakt dat eigenaar is van het documentarchief.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Docspell

OCR + NLP extractie

Voert OCR uit op elke scan, extraheert vervolgens datums, correspondenten, bedragen en contactpersonen, zodat elk document al voorgeclassificeerd in de inbox arriveert.

Zoeken in volledige tekst

Solr-ondersteunde full-text zoekfunctie in elk document — facturen, contracten, bonnen, e-mailbijlagen — met filters op tag, map en veld.

E-mail en mapinvoer

Haal mailboxbijlagen op via IMAP, accepteer HTTP-uploads van scanners en bewaak een map op bestanden die via SCP of rsync zijn geplaatst.

Labels en aangepaste velden

Documenten annoteren met tags, organisatielabels, aangepaste velden (bedragen, contractdata, vervaldata) en opgeslagen zoekopdrachten die automatisch worden vernieuwd.

Meerdere gebruikers en meerdere tenants

Elk "collectief" is een geïsoleerde werkruimte met zijn eigen gebruikers, documenten en metadata, zodat families of kleine teams één instantie delen zonder gegevens te kruisen.

Documentconversie

Converteert inkomende HTML-, Office-, afbeeldings- en e-mailbestanden naar doorzoekbare PDF's via WeasyPrint, Unoconv en Tesseract voor een uniform archief.

Waarom zou je Docspell op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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