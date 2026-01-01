Black Candy is een open-source, zelf-gehoste muziekstreamingserver die uw persoonlijke audiocollectie omzet in een privé-streamingservice die u kunt bereiken vanuit elke browser of via de officiële mobiele apps. Het scant uw bibliotheek, leest metadata en albumhoezen, en presenteert alles via een schone, responsieve webspeler met afspeellijsten, zoekfunctie en accounts voor meerdere gebruikers.

In tegenstelling tot commerciële streamingplatforms bewaart Black Candy elk nummer, elke afspeellijst en elke luistergewoonte op infrastructuur die u zelf bezit. Er zijn geen abonnementskosten, geen catalogus die zonder waarschuwing verandert, en geen compressie van uw hoogwaardige bestanden — alleen uw eigen muziek, gestreamd met volledige getrouwheid van uw VPS naar elk apparaat dat u gebruikt.