Implementeer Black Candy met één-klik installatie.
Zelf-gehoste muziekstreamingserver met een overzichtelijke webspeler en officiële mobiele apps voor je persoonlijke muziekcollectie.
Kies een VPS-abonnement voor Black Candy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Black Candy kunt bouwen
Black Candy is een open-source, zelf-gehoste muziekstreamingserver die uw persoonlijke audiocollectie omzet in een privé-streamingservice die u kunt bereiken vanuit elke browser of via de officiële mobiele apps. Het scant uw bibliotheek, leest metadata en albumhoezen, en presenteert alles via een schone, responsieve webspeler met afspeellijsten, zoekfunctie en accounts voor meerdere gebruikers.
In tegenstelling tot commerciële streamingplatforms bewaart Black Candy elk nummer, elke afspeellijst en elke luistergewoonte op infrastructuur die u zelf bezit. Er zijn geen abonnementskosten, geen catalogus die zonder waarschuwing verandert, en geen compressie van uw hoogwaardige bestanden — alleen uw eigen muziek, gestreamd met volledige getrouwheid van uw VPS naar elk apparaat dat u gebruikt.
Key features van Black Candy
Eigen Muziekstreaming
Stream je eigen collectie vanaf elke browser of de officiële mobiele apps, met volledige albumhoezen, metadata en zoekfunctie.
Accounts voor meerdere gebruikers
Geef elke luisteraar een eigen login, afspeellijsten en luistergeschiedenis, terwijl ze één bibliotheek op één server delen.
On-the-Fly Transcodering
Converteert audio automatisch naar een streamable bitrate, zodat het afspelen soepel blijft op trage of mobiele verbindingen, zonder de originelen te wijzigen.
Afspeellijsten en Zoeken
Maak handmatige of slimme afspeellijsten en vind direct elke artiest, album of nummer met snelle full-text zoekopdracht.
Volledige Gegevenseigendom
Je muziek, afspeellijsten en luistergegevens blijven op je VPS — geen abonnementen, geen tracking en geen catalogus die verdwijnt.
Waarom zou je Black Candy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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