Grist is een open-source relationele spreadsheet die de bekendheid van spreadsheets combineert met de kracht van databases. Teams gebruiken het om gegevens te organiseren, aangepaste weergaven te bouwen, dashboards te maken en interactieve applicaties te ontwerpen zonder code te schrijven, waardoor het een veelzijdig zelf-gehost alternatief is voor Airtable.

Met Python-formules, gedetailleerde toegangscontroles, een REST API en aangepaste widgets stelt Grist zowel technische als niet-technische gebruikers in staat om geavanceerde data-applicaties te bouwen. Deze sjabloon omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag, Redis voor prestatiecaching en Traefik HTTPS-routering voor veilige teamtoegang.