Grist implementeren met één klik installatie.
Open-source spreadsheet-database-hybride als een zelfgehoste Airtable-alternatief.
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Wat je met Grist kunt bouwen
Grist is een open-source relationele spreadsheet die de bekendheid van spreadsheets combineert met de kracht van databases. Teams gebruiken het om gegevens te organiseren, aangepaste weergaven te bouwen, dashboards te maken en interactieve applicaties te ontwerpen zonder code te schrijven, waardoor het een veelzijdig zelf-gehost alternatief is voor Airtable.
Met Python-formules, gedetailleerde toegangscontroles, een REST API en aangepaste widgets stelt Grist zowel technische als niet-technische gebruikers in staat om geavanceerde data-applicaties te bouwen. Deze sjabloon omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag, Redis voor prestatiecaching en Traefik HTTPS-routering voor veilige teamtoegang.
Key features van Grist
Relationeel gegevensmodel
Koppel tabellen met verwijzingen en opzoekacties zoals een database, terwijl u de vertrouwde bewerkingservaring van een spreadsheet behoudt.
Python Formules
Gebruik volledige Python voor berekeningen en datatransformaties in plaats van beperkte spreadsheetformuletalen.
Aangepaste weergaven & Indelingen
Maak kaartweergaven, grafieken, agenda's en aangepaste widgetlay-outs om uw gegevens op elke gewenste manier te visualiseren en ermee te interageren.
Granulaire Toegangscontroles
Stel machtigingen in op document-, tabel-, kolom- en rijniveau voor nauwkeurige controle over teamsamenwerking en gegevenszichtbaarheid.
REST API-integratie
Volledige API-toegang maakt het lezen, schrijven en automatiseren van gegevensbewerkingen mogelijk voor naadloze integratie met externe tools.
Waarom zou je Grist op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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