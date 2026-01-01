Ghost is een volledig open-source headless CMS, gebouwd rond de behoeften van professionele uitgevers. In tegenstelling tot algemene contentmanagementsystemen is elke functie — van de editor tot native e-mailnieuwsbrieven en ledenbeheer — specifiek ontworpen voor schrijvers en online makers.

Ghost zelf hosten op je VPS betekent dat je eigenaar bent van je abonneelijst, je content beheert en kosten per lid en platformafhankelijkheid vermijdt. Met een inbegrepen MySQL-database blijven je berichten, leden en instellingen betrouwbaar behouden zonder afhankelijk te zijn van een externe dienst.