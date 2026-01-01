Ghost implementeren met één-klik installatie.
Open-source publicatieplatform voor professionele bloggers, nieuwsbrieven en betaalde lidmaatschappen.
Kies een VPS-abonnement voor Ghost
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ghost kunt bouwen
Ghost is een volledig open-source headless CMS, gebouwd rond de behoeften van professionele uitgevers. In tegenstelling tot algemene contentmanagementsystemen is elke functie — van de editor tot native e-mailnieuwsbrieven en ledenbeheer — specifiek ontworpen voor schrijvers en online makers.
Ghost zelf hosten op je VPS betekent dat je eigenaar bent van je abonneelijst, je content beheert en kosten per lid en platformafhankelijkheid vermijdt. Met een inbegrepen MySQL-database blijven je berichten, leden en instellingen betrouwbaar behouden zonder afhankelijk te zijn van een externe dienst.
Key features van Ghost
Ingebouwde lidmaatschappen
Creëer gratis of betaalde lidmaatschapniveaus met ingebouwde Stripe-integratie — geen plug-ins of extra diensten vereist.
Native nieuwsbrieven
Verstuur e-mailnieuwsbrieven rechtstreeks naar abonnees vanuit Ghost zonder een apart e-mailplatform aan te sluiten.
Moderne editor
Blokgebaseerde editor met uitgebreide media-insluitingen, galerijen en code-injectie, ontworpen voor het publiceren van lange content.
Headless CMS API
Content- en Admin-API's stellen je in staat om content te leveren aan elk front-end framework, terwijl Ghost de back-end blijft.
SEO en planning
Ingebouwde SEO-optimalisatie, automatische sitemaps en contentplanning houden uw publicatie presterend en georganiseerd.
Waarom zou je Ghost op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.