HumHub is een open-source sociaal netwerkplatform voor bedrijven dat organisaties in staat stelt om privé, zelf-gehoste intranetgemeenschappen op te bouwen. Het combineert het vertrouwde gevoel van sociale netwerken — activiteitenstromen, ruimtes (groepskanalen), directe berichten, gebruikersprofielen en meldingen — met de controle- en privacyvereisten van een intern teamplatform. In tegenstelling tot gehoste alternatieven zoals Slack of Microsoft Teams, draait HumHub volledig op uw eigen infrastructuur zonder kosten per gebruiker of gegevens die uw servers verlaten.

Gebouwd op een modulaire architectuur, biedt HumHub een marktplaats met meer dan 100 gratis en premium modules die wikis, agenda's, taakbeheer, peilingen, bestandsdeling en LDAP/Active Directory-authenticatie omvatten — waardoor het aanpasbaar is aan de specifieke samenwerkingsbehoeften van elk team of elke organisatie.