HumHub implementeren met één-klik installatie.
Open-source sociaal netwerk en intranetplatform voor bedrijven voor het opzetten van besloten teamgemeenschappen.
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Wat je met HumHub kunt bouwen
HumHub is een open-source sociaal netwerkplatform voor bedrijven dat organisaties in staat stelt om privé, zelf-gehoste intranetgemeenschappen op te bouwen. Het combineert het vertrouwde gevoel van sociale netwerken — activiteitenstromen, ruimtes (groepskanalen), directe berichten, gebruikersprofielen en meldingen — met de controle- en privacyvereisten van een intern teamplatform. In tegenstelling tot gehoste alternatieven zoals Slack of Microsoft Teams, draait HumHub volledig op uw eigen infrastructuur zonder kosten per gebruiker of gegevens die uw servers verlaten.
Gebouwd op een modulaire architectuur, biedt HumHub een marktplaats met meer dan 100 gratis en premium modules die wikis, agenda's, taakbeheer, peilingen, bestandsdeling en LDAP/Active Directory-authenticatie omvatten — waardoor het aanpasbaar is aan de specifieke samenwerkingsbehoeften van elk team of elke organisatie.
Key features van HumHub
Ruimtes en kanalen
Organiseer communities in speciale Ruimtes — elk met een eigen activiteitenstroom, leden, bestanden en modules — voor teams, afdelingen of projecten.
100+ gratis modules
Breid de functionaliteit uit met marktplaatsmodules voor wiki's, agenda's, peilingen, taakborden, het delen van bestanden en videogesprekken — de meeste gratis beschikbaar.
LDAP en SSO
Authenticeer gebruikers via LDAP, Active Directory, SAML of sociale aanmeldingen, waarbij identiteitsbeheer wordt gecentraliseerd met uw bestaande directory-infrastructuur.
REST API toegang
Volledige REST API stelt u in staat HumHub te integreren met externe applicaties, gebruikersprovisioning te automatiseren en aangepaste workflows te bouwen bovenop het platform.
Aangepaste thema's
Pas aangepaste thema's en branding toe om aan te sluiten bij de visuele identiteit van uw organisatie, inclusief logo's, kleuren en CSS-overrides, zonder kernbestanden te wijzigen.
Waarom zou je HumHub op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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