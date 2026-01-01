Implementeer FreeScout met Ã©Ã©n-klik installatie.
Lichtgewicht open-source helpdesk en gedeelde inbox-systeem voor professionele klantenondersteuning zonder kosten per agent.
Kies een VPS-abonnement voor FreeScout
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FreeScout kunt bouwen
FreeScout is een gratis, open-source helpdesk- en gedeelde inboxplatform, gebouwd met PHP en Laravel, ontworpen als een zelf-gehost alternatief voor Help Scout en Zendesk. Het biedt een vertrouwde, professionele ondersteuningsinterface met ondersteuning voor meerdere mailboxen, botsingsdetectie, opgeslagen antwoorden en workflowautomatisering â€” alles wat een team nodig heeft om klantvragen efficiÃ«nt te beheren zonder abonnementskosten per agent te betalen.
Het implementeren van FreeScout op uw VPS met MariaDB geeft u volledige gegevenssoevereiniteit over elk klantgesprek, onbeperkte agenten en mailboxen, en de vrijheid om de functionaliteit uit te breiden via het modulesysteem. Er zijn geen kosten per agent, geen gesprekslimieten en geen risico dat een leverancier de kosten verhoogt of de service stopzet.
Key features van FreeScout
Gedeelde inbox
Meerdere agenten werken samen aan dezelfde mailbox met botsingsdetectie die dubbele antwoorden aan dezelfde klant voorkomt.
Workflowautomatisering
Automatiseer herhalende acties met aangepaste regels â€” wijs tickets automatisch toe, verzend standaardantwoorden en activeer meldingen op basis van voorwaarden.
Ondersteuning voor meerdere postvakken
Beheer afzonderlijke inboxen voor verschillende afdelingen, merken of producten vanuit Ã©Ã©n FreeScout-installatie.
Opgeslagen antwoorden
Bouw een bibliotheek met antwoordsjablonen voor veelgestelde vragen, zodat medewerkers binnen enkele seconden nauwkeurig en consistent kunnen reageren.
Modulesysteem
Breid de functionaliteit uit met communitymodules voor livechat, tevredenheidsonderzoeken, kennisbank en integraties van derden.
Waarom zou je FreeScout op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot Ã©n de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! ðŸš€
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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