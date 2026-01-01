FreeScout is een gratis, open-source helpdesk- en gedeelde inboxplatform, gebouwd met PHP en Laravel, ontworpen als een zelf-gehost alternatief voor Help Scout en Zendesk. Het biedt een vertrouwde, professionele ondersteuningsinterface met ondersteuning voor meerdere mailboxen, botsingsdetectie, opgeslagen antwoorden en workflowautomatisering â€” alles wat een team nodig heeft om klantvragen efficiÃ«nt te beheren zonder abonnementskosten per agent te betalen.

Het implementeren van FreeScout op uw VPS met MariaDB geeft u volledige gegevenssoevereiniteit over elk klantgesprek, onbeperkte agenten en mailboxen, en de vrijheid om de functionaliteit uit te breiden via het modulesysteem. Er zijn geen kosten per agent, geen gesprekslimieten en geen risico dat een leverancier de kosten verhoogt of de service stopzet.