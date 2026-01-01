Installeer Mixpost met één-klik installatie.
Zelf-gehost socialmediaplatform voor planning en beheer, gebouwd als alternatief voor Buffer, Hootsuite en andere commerciële planners.
Kies een VPS-abonnement voor Mixpost
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mixpost kunt bouwen
Mixpost is een zelf-gehost platform voor het plannen en beheren van sociale media, gebouwd als een gratis alternatief voor Buffer, Hootsuite en andere commerciële socialemediaplanners. Het stelt bureaus, marketeers en individuele makers in staat om content te plannen, in te roosteren en te publiceren op meerdere sociale netwerken vanuit één kalender, zonder kosten per account, postlimieten of analysequota. De overzichtelijke web-UI biedt visuele contentplanning, een mediabibliotheek, postsjablonen en platformspecifieke voorweergave.
Door Mixpost zelf te hosten op uw VPS blijven elke post, geplande wachtrij, analysegebeurtenis en gekoppeld sociaal account binnen uw infrastructuur, in plaats van via een externe SaaS te gaan die prijzen kan wijzigen of API-snelheidslimieten kan opleggen.
Key features van Mixpost
Multi-platform planning
Plan berichten in voor Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon en meer vanuit een uniforme kalender met per-platform preview en aanpassingsmogelijkheden.
Drag-and-drop kalender
Visuele contentkalender met herschikking via slepen en neerzetten, kleurgecodeerde categorieën en bulkbewerkingen voor het organiseren van campagnes over meerdere weken.
Mediabibliotheek
Ingebouwde mediabibliotheek met uploadfunctie voor afbeeldingen en video's, automatische formaatdetectie en herbruikbare elementen voor berichten en sjablonen.
Meerdere werkruimtes
Organiseer accounts en campagnes in afzonderlijke werkruimtes met gebruikersrechten per werkruimte — perfect voor bureaus die veel klanten beheren.
Goedkeuringsworkflows
Optionele goedkeuringswachtrijen laten teamleden berichten opstellen ter beoordeling voordat ze worden ingepland of gepubliceerd, ter ondersteuning van de workflows van bureauklanten.
REST API
Volledige REST API maakt integraties mogelijk met externe tools — contentgeneratoren, analysedashboards of aangepaste aanmeldingsformulieren die in wachtrijen worden ingevoerd.
Waarom zou je Mixpost op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.