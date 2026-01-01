Mixpost is een zelf-gehost platform voor het plannen en beheren van sociale media, gebouwd als een gratis alternatief voor Buffer, Hootsuite en andere commerciële socialemediaplanners. Het stelt bureaus, marketeers en individuele makers in staat om content te plannen, in te roosteren en te publiceren op meerdere sociale netwerken vanuit één kalender, zonder kosten per account, postlimieten of analysequota. De overzichtelijke web-UI biedt visuele contentplanning, een mediabibliotheek, postsjablonen en platformspecifieke voorweergave.

Door Mixpost zelf te hosten op uw VPS blijven elke post, geplande wachtrij, analysegebeurtenis en gekoppeld sociaal account binnen uw infrastructuur, in plaats van via een externe SaaS te gaan die prijzen kan wijzigen of API-snelheidslimieten kan opleggen.