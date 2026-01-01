Moodle is 's werelds populairste open-source leerbeheersysteem, vertrouwd door 489 miljoen gebruikers op meer dan 152.000 sites in 236 landen. Het biedt alles wat docenten en trainingsteams nodig hebben: cursuscreatie, quizzen en beoordelingen, peer reviews, discussieforums, cijferbeheer en mobiele toegang — allemaal onder één zelfgehost platform. Met WCAG 2.1 AA toegankelijkheidsconformiteit en meer dan 2.000 plug-ins past Moodle zich aan elke leeromgeving aan, van basisscholen tot afdelingen voor bedrijfstrainingen.

Moodle zelf hosten op uw VPS elimineert licentiekosten per gebruiker en geeft u volledig eigendom van cursusinhoud en leerlinggegevens. U kunt aangepaste plug-ins installeren, merkthema's toepassen en integreren met bestaande authenticatiesystemen zonder de beperkingen die worden opgelegd door gehoste LMS-providers.