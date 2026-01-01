Moodle implementeren met één-klik installatie.
's Werelds populairste open-source LMS, vertrouwd door 489 miljoen gebruikers voor online cursussen, beoordelingen en training.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Moodle kunt bouwen
Moodle is 's werelds populairste open-source leerbeheersysteem, vertrouwd door 489 miljoen gebruikers op meer dan 152.000 sites in 236 landen. Het biedt alles wat docenten en trainingsteams nodig hebben: cursuscreatie, quizzen en beoordelingen, peer reviews, discussieforums, cijferbeheer en mobiele toegang — allemaal onder één zelfgehost platform. Met WCAG 2.1 AA toegankelijkheidsconformiteit en meer dan 2.000 plug-ins past Moodle zich aan elke leeromgeving aan, van basisscholen tot afdelingen voor bedrijfstrainingen.
Moodle zelf hosten op uw VPS elimineert licentiekosten per gebruiker en geeft u volledig eigendom van cursusinhoud en leerlinggegevens. U kunt aangepaste plug-ins installeren, merkthema's toepassen en integreren met bestaande authenticatiesystemen zonder de beperkingen die worden opgelegd door gehoste LMS-providers.
Key features van Moodle
Cursusbouwer
Cursusorganisatie via slepen-en-neerzetten met ondersteuning voor video's, SCORM-pakketten, quizzen, opdrachten en interactieve activiteiten in één geïntegreerde editor.
Beoordelingsinstrumenten
Quizzen, peerbeoordelingen, rubric-gebaseerde beoordeling en geautomatiseerde feedback bieden docenten flexibele manieren om de voortgang van leerlingen te evalueren en te volgen.
Samenwerkingsfuncties
Discussieforums, chatrooms, wiki's en ingebouwde videoconferentie-integratie vergemakkelijken actief leren en groepsinteractie op elke schaal.
Analyse en rapportage
Aanpasbare rapporten volgen de voltooiing van cursussen, quizscores en betrokkenheidsstatistieken, zodat instructeurs vroegtijdig leerlingen kunnen identificeren die moeite hebben.
Plug-in-ecosysteem
Meer dan 2.000 plugins breiden Moodle uit met gamificatie, integraties van derden, aangepaste activiteitstypen en gespecialiseerde beoordelingsformaten.
Waarom zou je Moodle op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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