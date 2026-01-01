Installeer Rybbit met één-klik installatie.
Modern open-source webanalyseplatform dat bezoekersgedrag bijhoudt zonder cookies, tracking scripts of invasieve gegevensverzameling.
Kies een VPS-abonnement voor Rybbit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rybbit kunt bouwen
Rybbit is een privacy-first webanalyseplatform, ontworpen als een modern alternatief voor Google Analytics. Het levert paginabezoeken, sessies, bouncepercentages, verwijzingen, geografische gegevens en sessieherhalingen zonder gebruik te maken van cookies of cross-site tracking — waardoor GDPR-compliance een ingebouwde eigenschap is in plaats van een bijzaak.
Aangedreven door ClickHouse voor high-performance gebeurtenisopslag en PostgreSQL voor applicatiegegevens, verwerkt Rybbit grote gebeurtenisvolumes met snelle dashboardquery's. Zelf-hosting elimineert kosten per site en dataretentiebeperkingen, waardoor u volledige eigendom heeft over bezoekersgegevens van al uw eigendommen.
Key features van Rybbit
Cookievrije tracking
Volgt bezoekers zonder cookies of fingerprinting, waardoor toestemmingsbanners niet meer nodig zijn en tegelijkertijd wordt voldaan aan de AVG en CCPA.
Sessiereplays
Neemt gebruikerssessies op en speelt deze opnieuw af om precies te begrijpen hoe bezoekers door uw site navigeren en waar ze afhaken.
Aangepaste Gebeurtenistracking
Leg elke gebruikersinteractie vast met aangepaste gebeurtenissen en JSON-eigenschappen voor gedetailleerde trechteranalyse en conversieoptimalisatie.
Realtime Dashboard
Bekijk live bezoekersaantallen, actieve pagina's en directe metrische updates, zodat u verkeerspieken kunt monitoren zodra ze zich voordoen.
Multisite-ondersteuning
Beheer analyses voor meerdere websites vanuit één dashboard met toegangscontroles op organisatieniveau voor teams.
Waarom zou je Rybbit op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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