OpenTTD is een gratis, open-source herimplementatie van Transport Tycoon Deluxe, het baanbrekende transportsimulatiespel. Draaiend als een dedicated multiplayer-server, stelt het tot 255 spelers in staat om tegelijkertijd weg-, spoor-, zee- en luchtnetwerken te bouwen en te concurreren op procedureel gegenereerde of handgemaakte kaarten. Decennia van community-ontwikkeling hebben nieuwe kaarttypen, verbeterde AI-tegenstanders en een rijk ecosysteem van NewGRF-contentpakketten voor voertuigen, industrieën en stadstijlen toegevoegd.

Het zelf hosten van je OpenTTD-server op een VPS geeft je volledige controle over spelinstellingen, mods, spelerstoegang en serverzichtbaarheid — of je nu een privéspel met vrienden wilt of een openbaar vermelde server die vindbaar is via de OpenTTD Game Coordinator.