Installeer OpenTTD met één-klik installatie.
Open-source multiplayer gameserver voor de klassieke Transport Tycoon Deluxe, die tot 255 gelijktijdige spelers ondersteunt.
Kies een VPS-abonnement voor OpenTTD
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenTTD kunt bouwen
OpenTTD is een gratis, open-source herimplementatie van Transport Tycoon Deluxe, het baanbrekende transportsimulatiespel. Draaiend als een dedicated multiplayer-server, stelt het tot 255 spelers in staat om tegelijkertijd weg-, spoor-, zee- en luchtnetwerken te bouwen en te concurreren op procedureel gegenereerde of handgemaakte kaarten. Decennia van community-ontwikkeling hebben nieuwe kaarttypen, verbeterde AI-tegenstanders en een rijk ecosysteem van NewGRF-contentpakketten voor voertuigen, industrieën en stadstijlen toegevoegd.
Het zelf hosten van je OpenTTD-server op een VPS geeft je volledige controle over spelinstellingen, mods, spelerstoegang en serverzichtbaarheid — of je nu een privéspel met vrienden wilt of een openbaar vermelde server die vindbaar is via de OpenTTD Game Coordinator.
Key features van OpenTTD
Massale Multiplayer Ondersteuning
Host tot 255 gelijktijdige spelers met ingebouwde ondersteuning voor openbare, alleen-op-uitnodiging en met een wachtwoord beveiligde spelmodi.
NewGRF-modondersteuning
Breid je server uit met door de community gemaakte NewGRF-contentpakketten die nieuwe voertuigen, industrieën, terreintypes en visuele stijlen toevoegen.
Persistentie van opgeslagen spel
Configureerbare automatische opslagintervallen en een persistent datavolume beschermen de spelvoortgang en maken eenvoudig terugdraaien naar een eerdere sessie mogelijk.
Openbare serverontdekking
Registreert automatisch bij de OpenTTD Game Coördinator, zodat spelers wereldwijd uw server kunnen vinden en eraan kunnen deelnemen vanuit de in-game serverbrowser.
Klassieke gameplay herleefd
Getrouwe herimplementatie van Transport Tycoon Deluxe met tientallen jaren aan gameplayverbeteringen, nieuwe kaartgeneratoren en verbeterde AI-tegenstanders.
Waarom zou je OpenTTD op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.