Installeer Langfuse met één-klik installatie.
Open-source LLM engineeringplatform voor het traceren, evalueren en verbeteren van AI-toepassingen in productie.
Kies een VPS-abonnement voor Langfuse
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Langfuse kunt bouwen
Langfuse is een open-source LLM engineering platform dat teams volledige inzage geeft in hun AI-applicaties. Het legt gedetailleerde sporen vast van elke LLM-aanroep, ophaalbewerking en agentactie, waardoor het eenvoudig wordt om fouten op te sporen, latentie te meten en kosten te begrijpen binnen je gehele AI-pipeline. Met integraties voor LangChain, LlamaIndex, Haystack en directe SDK's voor Python en TypeScript, werkt Langfuse met vrijwel elk AI-framework en elke modelprovider.
Door Langfuse zelf te hosten, blijven al je applicatiegegevens — prompts, modelinvoer, uitvoer en evaluatieresultaten — op infrastructuur die jij beheert. Dat is belangrijk wanneer je AI-applicaties gevoelige documenten, klantgegevens of bedrijfseigen bedrijfslogica verwerken die je omgeving niet mogen verlaten.
Key features van Langfuse
Gedistribueerde Tracering
Leg de volledige uitvoeringsboom vast van elke LLM-aanroep, toolgebruik, ophaling en agentstap om storingen en latentieknelpunten te lokaliseren.
Promptbeheer
Beheer versies en werk samen aan prompts op één plek, met server-side caching om de latentie van het model te minimaliseren voor alle implementaties.
Evaluatiepijplijnen
Beoordeel reacties met behulp van LLM-als-rechter, gebruikersfeedback of handmatige labeling om de uitvoerkwaliteit systematisch te meten en te verbeteren.
Datasetbeheer
Stel testsets en benchmarks samen op basis van productietraces om wijzigingen te valideren voordat bijgewerkte prompts of modellen worden geïmplementeerd.
LLM Playground
Test en vergelijk interactief promptconfiguraties met elk ondersteund model zonder de applicatiecode aan te raken.
Framework-integraties
Native integraties met LangChain, LlamaIndex, Haystack en 100+ LLM's via LiteLLM voor drop-in instrumentatie.
Waarom zou je Langfuse op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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