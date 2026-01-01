Langfuse is een open-source LLM engineering platform dat teams volledige inzage geeft in hun AI-applicaties. Het legt gedetailleerde sporen vast van elke LLM-aanroep, ophaalbewerking en agentactie, waardoor het eenvoudig wordt om fouten op te sporen, latentie te meten en kosten te begrijpen binnen je gehele AI-pipeline. Met integraties voor LangChain, LlamaIndex, Haystack en directe SDK's voor Python en TypeScript, werkt Langfuse met vrijwel elk AI-framework en elke modelprovider.

Door Langfuse zelf te hosten, blijven al je applicatiegegevens — prompts, modelinvoer, uitvoer en evaluatieresultaten — op infrastructuur die jij beheert. Dat is belangrijk wanneer je AI-applicaties gevoelige documenten, klantgegevens of bedrijfseigen bedrijfslogica verwerken die je omgeving niet mogen verlaten.