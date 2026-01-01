Fasten On-Prem is een open-source, zelf-gehoste elektronische medische dossier (EMD) manager die individuen en families in staat stelt gezondheidsgegevens van artsen, ziekenhuizen, laboratoria en verbonden apparaten te consolideren in één enkel privéarchief. Gebouwd op de FHIR-standaard voor gezondheidsgegevens en geschreven in Go, neemt het dossiers op via handmatige invoer en FHIR Bundle-uploads geëxporteerd vanuit patiëntenportalen, en toont deze in een uniforme tijdlijn naast notities, aandoeningen, medicatie, allergieën en laboratoriumresultaten.

Het zelf hosten van Fasten op uw eigen VPS houdt persoonlijk identificeerbare gezondheidsgegevens binnen infrastructuur die u beheert, in plaats van bij een SaaS-aanbieder van medische dossiers — belangrijk gezien de gevoeligheid van medische geschiedenis. De versleutelde SQLite-database, single-binary Go runtime en registratie per gebruiker betekenen dat een kleine VPS comfortabel een volledig persoonlijk of familiedossier kan hosten.