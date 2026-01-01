Implementeer Fasten Health met één-klik installatie.
Zelf gehoste beheerder van elektronische medische dossiers voor persoonlijke en gezinsgebruik, die gezondheidsgegevens van zorgverleners en apparaten samenvoegt.
Kies een VPS-abonnement voor Fasten Health
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Fasten Health kunt bouwen
Fasten On-Prem is een open-source, zelf-gehoste elektronische medische dossier (EMD) manager die individuen en families in staat stelt gezondheidsgegevens van artsen, ziekenhuizen, laboratoria en verbonden apparaten te consolideren in één enkel privéarchief. Gebouwd op de FHIR-standaard voor gezondheidsgegevens en geschreven in Go, neemt het dossiers op via handmatige invoer en FHIR Bundle-uploads geëxporteerd vanuit patiëntenportalen, en toont deze in een uniforme tijdlijn naast notities, aandoeningen, medicatie, allergieën en laboratoriumresultaten.
Het zelf hosten van Fasten op uw eigen VPS houdt persoonlijk identificeerbare gezondheidsgegevens binnen infrastructuur die u beheert, in plaats van bij een SaaS-aanbieder van medische dossiers — belangrijk gezien de gevoeligheid van medische geschiedenis. De versleutelde SQLite-database, single-binary Go runtime en registratie per gebruiker betekenen dat een kleine VPS comfortabel een volledig persoonlijk of familiedossier kan hosten.
Key features van Fasten Health
FHIR Bundel import
Upload FHIR Bundles die zijn geëxporteerd vanuit patiëntenportalen of andere zorgsystemen om bestaande medische geschiedenis in het archief op te nemen.
FHIR-native opslag
Bewaar records in hun oorspronkelijke FHIR-resourcevorm, zodat gestructureerde zoekopdrachten, exporten en verdere verwerking leveranciersonafhankelijk blijven.
Handmatige recordinvoer
Voeg laboratoriumresultaten, aandoeningen, medicatie, vaccinaties en notities handmatig toe voor bezoeken, zorgverleners of reeds bestaande dossiers die dateren van vóór FHIR-toegang.
Gezinsaccounts
Beheer gegevens voor partners, kinderen of oudere familieleden vanuit één instantie met afzonderlijke gebruikersaccounts.
Versleutelde database
SQLite-database is standaard versleuteld in rust, ter bescherming van gevoelige gezondheidsdossiers op schijf tegen opportunistische toegang.
Documentbijlagen
Voeg gescande documenten, beelden en PDF's toe aan afspraken, zodat de volledige medische geschiedenis op één doorzoekbare plaats staat.
Waarom zou je Fasten Health op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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