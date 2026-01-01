Implementeer Neko met één-klik installatie.
Zelf-gehoste virtuele browser die een gedeelde sessie in realtime naar meerdere gebruikers streamt via WebRTC.
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Wat je met Neko kunt bouwen
Neko is een zelfgehoste virtuele browser die een live browsersessie streamt via WebRTC, zodat meerdere gebruikers deze tegelijkertijd kunnen bekijken en bedienen. Oorspronkelijk ontwikkeld voor gezamenlijke kijksessies, is het uitgegroeid tot een veelzijdig platform voor browsers op afstand dat Firefox, Chromium en andere engines ondersteunt met persistente profielopslag.
Neko zelf hosten op je eigen VPS geeft je controle over wie toegang heeft tot de sessie, houdt je thuis-IP privé en biedt de uploadbandbreedte die nodig is om soepel te streamen naar elke verbonden kijker, zonder afhankelijk te zijn van externe schermdeelingservices.
Key features van Neko
Realtime WebRTC Streaming
Streaming met ultralage latentie zorgt ervoor dat interactie met de externe browser net zo responsief aanvoelt als lokaal browsen, zelfs voor meerdere gelijktijdige kijkers.
Beheer voor meerdere gebruikers
Meerdere gebruikers kunnen de cursorbesturing en toetsenbordinvoer delen in dezelfde sessie, met visuele indicatoren die de cursorpositie van elke deelnemer tonen.
Rolgebaseerde toegang
Beheerders- en ledenrollen stellen u in staat om de controle direct toe te kennen of in te trekken, waardoor gevoelige bewerkingen beschermd blijven terwijl gezamenlijk browsen mogelijk wordt.
Blijvend browserprofiel
Browserinstellingen, bladwijzers en sessiegegevens worden opgeslagen in een benoemd volume, zodat uw virtuele browser precies verdergaat waar deze gebleven was na herstarts.
Flexibele Browser-engines
Kies uit Firefox, Chromium, ungoogled-chromium en andere varianten die passen bij uw privacy-, compatibiliteits- of functievereisten.
Waarom zou je Neko op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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