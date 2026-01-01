Neko is een zelfgehoste virtuele browser die een live browsersessie streamt via WebRTC, zodat meerdere gebruikers deze tegelijkertijd kunnen bekijken en bedienen. Oorspronkelijk ontwikkeld voor gezamenlijke kijksessies, is het uitgegroeid tot een veelzijdig platform voor browsers op afstand dat Firefox, Chromium en andere engines ondersteunt met persistente profielopslag.

Neko zelf hosten op je eigen VPS geeft je controle over wie toegang heeft tot de sessie, houdt je thuis-IP privé en biedt de uploadbandbreedte die nodig is om soepel te streamen naar elke verbonden kijker, zonder afhankelijk te zijn van externe schermdeelingservices.