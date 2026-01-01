Nuclio is een krachtig open-source serverloos platform voor real-time gebeurtenis- en gegevensverwerking. Het voert uw code uit als functies die reageren op een breed scala aan triggers — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS en geplande cron-taken — en schaalt elke functie automatisch op en af op basis van de vraag. Functies draaien in speciale containers die rechtstreeks vanuit het browserdashboard worden gebouwd en geïmplementeerd.

In tegenstelling tot algemene automatiseringstools is Nuclio ontworpen voor snelheid, waarbij honderdduizenden gebeurtenissen per seconde per proces worden verwerkt, met optionele GPU-versnelling voor machine learning-inferentie. Door Nuclio zelf te hosten op uw eigen VPS houdt u uw datapijplijnen, modellen en gebeurtenisbronnen volledig onder controle, zonder cloudkosten per aanroep en zonder vendor lock-in.