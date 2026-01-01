Installeer Nuclio met één-klik-installatie.
Hoogwaardig open-source serverloos platform voor real-time gebeurtenis- en gegevensverwerking met automatische schaling en GPU-ondersteuning.
Kies een VPS-abonnement voor Nuclio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Nuclio kunt bouwen
Nuclio is een krachtig open-source serverloos platform voor real-time gebeurtenis- en gegevensverwerking. Het voert uw code uit als functies die reageren op een breed scala aan triggers — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS en geplande cron-taken — en schaalt elke functie automatisch op en af op basis van de vraag. Functies draaien in speciale containers die rechtstreeks vanuit het browserdashboard worden gebouwd en geïmplementeerd.
In tegenstelling tot algemene automatiseringstools is Nuclio ontworpen voor snelheid, waarbij honderdduizenden gebeurtenissen per seconde per proces worden verwerkt, met optionele GPU-versnelling voor machine learning-inferentie. Door Nuclio zelf te hosten op uw eigen VPS houdt u uw datapijplijnen, modellen en gebeurtenisbronnen volledig onder controle, zonder cloudkosten per aanroep en zonder vendor lock-in.
Key features van Nuclio
Realtime gebeurtenistriggers
Trigger functies via HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS en cron-schema's zonder enige glue code te schrijven.
Automatische schaling
Elke functie schaalt op onder belasting en weer af wanneer deze inactief is, waardoor het resourcegebruik efficiënt blijft voor al uw workloads.
Meertalige runtimes
Schrijf functies in Go, Python, Java, .NET, Node.js of Shell met behulp van de runtime die het beste past bij elke taak.
GPU-versnelde inferentie
Koppel GPU's aan functies voor snelle machine learning-inferentie en data-intensieve real-time verwerkingspijplijnen.
Browsergebaseerd dashboard
Bouw, implementeer, roep aan en bewaak functies vanuit een overzichtelijke web-interface zonder ooit de browser te verlaten.
Waarom zou je Nuclio op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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