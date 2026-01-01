Installeer EmonCMS met één-klik installatie.
Open-source web-app voor het loggen en visualiseren van energie-, temperatuur- en omgevingssensorgegevens over tijd.
Kies een VPS-abonnement voor EmonCMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EmonCMS kunt bouwen
EmonCMS is de open-source backend van het OpenEnergyMonitor project, specifiek gebouwd voor tijdreeks energie-, temperatuur- en omgevingsdata. In tegenstelling tot algemene dashboards is elk onderdeel — van inputverwerkingspijplijnen tot PHPFina en PHPTimeSeries opslagengines — afgestemd op jarenlange hoge-resolutie sensordata op bescheiden hardware.
Door EmonCMS zelf te hosten op een VPS blijven huishoudelijke, zonne-energie-, warmtepomp- en IoT-metingen volledig onder uw controle, zonder per-feed limieten of cloudabonnementen. De gebundelde MQTT-broker, MariaDB en Redis-stack accepteert data van emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant en elke HTTP- of MQTT-compatibele sensor.
Key features van EmonCMS
Tijdreeksfeeds
Aangepaste PHPFina- en PHPTimeSeries-engines slaan jaren aan hoge-resolutie sensorwaarden veel efficiënter op dan een algemene SQL-database.
MQTT- en HTTP-invoer
Ontvang gegevens van emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, of elk apparaat dat MQTT kan publiceren of een HTTP API kan aanroepen.
Invoer verwerken
Koppel eenhedenconversies, vermogen-naar-energie accumulatoren, frequentielimieten en virtuele feeds aan elkaar zonder code of externe scripts te schrijven.
Dashboards en grafieken
Drag-and-drop dashboardeditor met grafieken met meerdere reeksen, meters en staafdiagrammen voor live en historische sensorvisualisatie.
Apps voor energieverbruik
Kant-en-klare apps voor zonnepanelen, warmtepompen, elektrische voertuigen en huishoudelijk verbruik bieden inzichten zonder handmatige configuratie.
REST API en exporten
Lees en schrijf elke feed via een gedocumenteerde REST API en exporteer ruwe CSV-gegevens voor offline analyse of back-up.
Waarom zou je EmonCMS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.