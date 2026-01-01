EmonCMS is de open-source backend van het OpenEnergyMonitor project, specifiek gebouwd voor tijdreeks energie-, temperatuur- en omgevingsdata. In tegenstelling tot algemene dashboards is elk onderdeel — van inputverwerkingspijplijnen tot PHPFina en PHPTimeSeries opslagengines — afgestemd op jarenlange hoge-resolutie sensordata op bescheiden hardware.

Door EmonCMS zelf te hosten op een VPS blijven huishoudelijke, zonne-energie-, warmtepomp- en IoT-metingen volledig onder uw controle, zonder per-feed limieten of cloudabonnementen. De gebundelde MQTT-broker, MariaDB en Redis-stack accepteert data van emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant en elke HTTP- of MQTT-compatibele sensor.