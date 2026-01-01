Copyparty is een zelf-gehoste bestandsserver die een uitzonderlijk aantal mogelijkheden bundelt in één enkele container zonder externe database. Het dient bestanden via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP en TFTP tegelijkertijd, ondersteunt hervatbare uploads in stukken die onderbroken verbindingen overleven, en omvat een volledige mediabibliotheek met miniaturen, audioweergave en full-text zoeken.

Het zelf hosten van Copyparty op uw eigen VPS geeft u een privé platform voor het delen van bestanden dat werkt met elke standaard client — van een browser tot Windows Verkenner tot FileZilla — zonder vendor lock-in of terugkerende opslagkosten. Omdat alles in één container draait met gegevens die direct op het bestandssysteem zijn opgeslagen, zijn back-ups en migraties eenvoudig.