Implementeer Copyparty met een één-klik installatie.
Draagbare bestandsserver met HTTP-, WebDAV-, SFTP- en FTP-toegang, hervatbare uploads en geen databaseafhankelijkheden.
Kies een VPS-abonnement voor Copyparty
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Copyparty kunt bouwen
Copyparty is een zelf-gehoste bestandsserver die een uitzonderlijk aantal mogelijkheden bundelt in één enkele container zonder externe database. Het dient bestanden via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP en TFTP tegelijkertijd, ondersteunt hervatbare uploads in stukken die onderbroken verbindingen overleven, en omvat een volledige mediabibliotheek met miniaturen, audioweergave en full-text zoeken.
Het zelf hosten van Copyparty op uw eigen VPS geeft u een privé platform voor het delen van bestanden dat werkt met elke standaard client — van een browser tot Windows Verkenner tot FileZilla — zonder vendor lock-in of terugkerende opslagkosten. Omdat alles in één container draait met gegevens die direct op het bestandssysteem zijn opgeslagen, zijn back-ups en migraties eenvoudig.
Key features van Copyparty
Multi-protocoltoegang
Lever bestanden gelijktijdig via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP en TFTP, zodat elke client — browser, bestandsbeheerder of CLI-tool — verbinding maakt via zijn native protocol.
Hervatbare uploads
Ondersteuning voor gefragmenteerde uploads laat grote bestandsoverdrachten automatisch hervatten na netwerkonderbrekingen, zonder helemaal opnieuw te beginnen.
Ingebouwde Mediabibliotheek
Genereert automatisch miniaturen en extraheert metadata voor audio- en videobestanden, waardoor uw bestandsserver verandert in een doorzoekbare mediacollectie.
Bestandsdeduplicatie
Hash-gebaseerde deduplicatie detecteert identieke bestanden bij het uploaden en slaat slechts één kopie op, waardoor schijfruimte wordt bespaard zonder enige handmatige inspanning.
Geen database nodig
Alle gegevens staan direct op het bestandssysteem — geen PostgreSQL, MySQL of Redis om te beheren, back-uppen of migreren naast uw bestanden.
Waarom zou je Copyparty op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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